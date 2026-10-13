حصدت شركة المراعي جائزة ضمن مسار ممارسات المسؤولية الاجتماعية في جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات لعام 2026 التي أقيمت خلال فعاليات الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 تقديرًا لمبادراتها وبرامجها التي تسهم في تحقيق أثر اجتماعي مستدام. ويعد هذا التكريم الثالث للشركة ضمن الجائزة، ما يعكس التزام المراعي المستمر بدعم التنمية المجتمعية وإسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتُقام جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات تحت رعاية وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي. وقد أطلقتها الوزارة كمبادرة سنوية من أجل تكريم مؤسسات القطاع الخاص التي تقدم مساهمات مستدامة للمجتمع.

وتأتي مشاركة المراعي استنادًا إلى التزامها الراسخ بإحداث أثر إيجابي ومستدام في المجتمعات التي تخدمها؛ إذ تواصل الشركة، من خلال الشراكات وبرامج التنمية والمبادرات المجتمعية، الاستثمار في مشاريع ذات أثر اجتماعي وتدعم الأهداف الوطنية الأوسع للتنمية.

وفي عام 2025، وصلت برامج المراعي المجتمعية إلى أكثر من 732300 مستفيد عبر مبادرات نُفذت بالتعاون مع جهات مختلفة، وشملت الفعاليات والجمعيات والمدارس، ما ساهم في توسيع نطاق الوصول إلى فرص التمكين، وبرامج الدعم المجتمعي.

وفي إطار جهودها لدعم ريادة الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة، واصلت المراعي توسيع نطاق برنامجها "طهاة المراعي" الذي يدعم رواد الأعمال في قطاع الطهي؛ حيث قدم البرنامج دعمه لـ 43 مشروعًا رياديًا خلال عام 2025، ووفر للمشاركين أكثر من 215 استشارة متخصصة، من أجل تعزيز قدراتهم وتطوير أعمالهم.

ويؤكد هذا التكريم فاعلية مبادرات المراعي المجتمعية، ويعزز التزامها بتطوير برامج تحقق فوائد مستدامة للمجتمع وتساهم في بناء مستقبل أكثر استدامة.