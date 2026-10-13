وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 43 جريمة وانتهاكاً لمليشيا الحوثي ارتكبتها بحق المدنيين في تعز، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما حذر تقرير أممي من أن الوضع في المحافظة «مثير للقلق على نحو خاص».

بين القتل العمد والقصف العشوائي

وأفادت الشبكة في بيان، اليوم (الثلاثاء)، بأن الانتهاكات تنوعت بين القتل العمد والقصف العشوائي للأحياء السكنية واستهداف المنازل والمركبات الخاصة والمرافق الصحية والمساجد. وأكدت أن القصف الحوثي في أرياف تعز أسفر عن مقتل خمسة مدنيين بينهم طفلة، في منطقة حيصبان بمديرية المسراخ، وإصابة 17 آخرين، بينهم نساء وأطفال. وأشارت إلى أن المليشيات أطلقت 180 قذيفة باتجاه الأحياء السكنية خلال الفترة نفسها، ما أثار الخوف والهلع بين السكان، وألحق أضراراً بعدد من المنازل. ومن بين تلك المناطق المدنية التي قصفتها ميليشيا الحوثي، بئر باشا والمناخ وزيد الموشكي والجامعة والشماسي.

قيود على وصول الإمدادات

وتزامنت هذه الانتهاكات مع معاناة سكان مدينة تعز جراء القيود المفروضة على وصول الإمدادات، والارتفاع الحاد في أسعار المشتقات النفطية والمياه والمواد الغذائية والأدوية، وهي ظروف تحد من قدرة الأسر على تلبية حاجاتها اليومية، وتزيد المخاطر على الأطفال والمرضى وكبار السن والأسر محدودة الدخل. وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، أن القتال الدائر في اليمن أدى إلى نزوح أكثر من 216 ألف شخص منذ بداية شهر أغسطس الماضي، بما في ذلك أكثر من 172 ألفاً من سكان محافظة تعز. وذكرت الأمم المتحدة أن «الوضع في هذه المحافظة مثير للقلق على نحو خاص، فقد وردت تقارير تفيد بأن إغلاق الطرق الرئيسية يعيق حركة المدنيين والإمدادات التجارية وإيصال المساعدات الإنسانية». وأوضحت أن القيود المفروضة على التنقل ونقص الموارد «تعقد العمليات الإنسانية»، كما أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية ونقص الوقود يهددان «استمرارية عمل الخدمات الحيوية للصحة والمياه».

تزايد الخسائر في صفوف المدنيين

وأعلن المكتب الأممي إلى تزايد الخسائر في صفوف المدنيين، فوفقاً للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قتل 54 مدنياً منذ بداية أغسطس، نصفهم من الأطفال، وأصيب 171 آخرون، من بينهم 107 من النساء والأطفال. ودعت الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الامتثال للقانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان التنقل الآمن للمدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق.

تجدد المواجهات في تعز ولحج

وتجددت المواجهات اليوم بين القوات الحكومية اليمنية والمقاومة من جهة، ومليشيات الحوثي من جهة أخرى، في عدد من الجبهات بمحافظتي تعز ولحج، إذ أفاد مصدر عسكري، بأن تسع غارات جوية استهدفت مواقع للحوثيين في مناطق أنبيان والأرون وجوار القبة وجبل أسود ومنطقة المحل. وأضاف أن أربع غارات أخرى استهدفت منطقة ميلات، ودمرت آليات حوثية، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، وأسر أكثر من 30 عنصراً من المليشيات.

وتتواصل عملية «فجر اليمن» لليوم التاسع على التوالي، بهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، وتأمين مضيق باب المندب والمناطق الإستراتيجية المحيطة به، وتحرير العاصمة صنعاء وإنهاء انقلاب المليشيات الحوثية.