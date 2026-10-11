شهدت العاصمة الرومانية بوخارست واقعة غير مألوفة بعدما علقت طائرة ركاب مدنية تحت أحد الجسور خلال عملية نقلها برًا، في مشهد أثار الدهشة وتسبب في إرباك حركة المرور وتجمهر المارة لتوثيق اللحظة.

ووقعت الحادثة أثناء سحب الطائرة بواسطة شاحنة نقل خارج نطاق المطار، إلا أن ارتفاع هيكلها حال دون مرورها تحت جسر منخفض، لتستقر الطائرة محشورة بالكامل في وضع غريب جذب الأنظار وأحدث ازدحامًا مفاجئًا في المنطقة.

ولم تُسجل أي إصابات بشرية، إذ كانت الطائرة خالية تمامًا خلال عملية النقل، واقتصر الأمر على أضرار مادية طفيفة وأزمة مرورية قصيرة. وتدخلت فرق الطوارئ في بوخارست سريعًا لتأمين الموقع وفك الارتباط وتقييم الأضرار المحتملة، وسط انتشار واسع للصور ومقاطع الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي التي وثّقت المشهد النادر.

