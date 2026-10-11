فرضت الحكومة الاتحادية الباكستانية، اليوم (الأحد)، حالة الطوارئ في إقليم خيبر بختون خوا الخاضع لسلطة «حزب الإنصاف» شمال شرقي البلاد، ووضع الإقليم تحت حكم «حاكم الإقليم» التابع للحكومة الاتحادية، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء.



وأفاد البيان بأن أعضاء مجلس الوزراء أجروا مراجعة للوضع الأمني في الإقليم تم إطلاع رئيس الوزراء عليها وبناء عليه تم اتخاذ القرار بموجب المادتين 232 و234 من الدستور الباكستاني. وجاء هذا الإعلان بعد موافقة رئيس الجمهورية آصف علي زرداري عليه بعد توصيات مجلس الوزراء. وبحسب البيان، فقد راجع أعضاء مجلس الوزراء الوضع وأخذوا في الاعتبار «انسحاب حكومة المقاطعة المتعمد من مكافحة الإرهاب». واقترح الأعضاء، نظراً لخطورة الوضع، أن ينصح رئيس الوزراء الرئيس بممارسة «سلطته الدستورية وفرض حالة الطوارئ في المقاطعة بموجب المادتين 232 و234 من الدستور».



تأتي هذه التطورات بعد أزمة حادة بين الحكومة الاتحادية وحزب الإنصاف وفشل المفاوضات بينهما ورفض حزب الإنصاف التوقيع على ملحق بمذكرة تفاهم كان الطرفان توصلا إليها بعد مفاوضات استمرت لعدة أيام.



وأعلنت الحكومة قبل أيام أن تقصير حكومة إنصاف التي تدير إقليم خيبر كان أحد أهم أسباب العمليات الإرهابية والتفجيرية التي طالت مراكز للشرطة ونقاط تفتيش راح ضحيتها عشرات الأمنيين والمدنيين.