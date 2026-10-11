أثارت سيدة صينية موجة جدل واسعة بعد استحواذها على 196 موقفًا للسيارات في أحد المجمعات السكنية بمدينة تشانغشا، قبل أن تبيع بعضها بأسعار مرتفعة وتؤجر أخرى بضعف السعر الأصلي، ما دفع السكان إلى اللجوء للقضاء اعتراضًا على ما اعتبروه «احتكارًا غير مسبوق».

وتعود القصة إلى عام 2018 حين كان المشروع العقاري يعاني ضعف الإقبال، فقررت السيدة (وو) الاستثمار فيه بعد مراجعة خطط التنمية المحلية، لتشتري المواقف مقابل نحو 14 مليون يوان (قرابة مليوني دولار)، مستحوذة بذلك على ما يقارب 40% من إجمالي المواقف في المجمع.

ومع تطور المنطقة وارتفاع الطلب على المواقف، بدأت وو تأجير بعضها مقابل 75 دولارًا شهريًا؛ أي ضعف السعر الذي حدده المطور، كما عرضت مواقف للبيع بنحو 15 ألف دولار للواحد، ما أثار غضب السكان الذين رأوا أن الأسعار «مبالغ فيها» وأنها تستغل حاجة السكان.

لكن المحكمة حكمت لصالح وو، مؤكدة أن جميع السكان أتيحت لهم فرصة شراء المواقف سابقًا، لكنهم لم يستغلوا ذلك، وأن تصرفاتها لا تخالف القوانين المحلية المتعلقة بالملكية والاستثمار.