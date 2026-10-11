ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مدينة "سوكابومي" في مقاطعة جاوة غرب إندونيسيا.

وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا أن الزلزال وقع على بُعد 193 كيلومتراً جنوب غرب مدينة "سوكابومي"، وعلى عمق 10 كيلومترات.

ولم ترد تقارير بوقوع خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

وتضرب الزلازل بانتظام أجزاء مختلفة من إندونيسيا، حيث تقع على حزام المحيط الهادي المعروف باسم حلقة النار، ويلتقي العديد من الصفائح التكتونية، مما يتسبب ذلك في نشاط بركاني وزلزالي متكرر.