في واقعة صادمة شهدتها قرية محلة مرحوم بمحافظة الغربية، عُثر على زوجين داخل منزلهما وقد فارقا الحياة إثر طعنات متفرقة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ فور تلقي إخطار من قسم شرطة طنطا، ليبدأ فريق المباحث إجراءات المعاينة وجمع المعلومات. وتبيّن من الفحص أن الوفاة حدثت قبل اكتشاف الجثتين بنحو ثلاثة أيام، وفق ما أفادت به صحيفة (أخبار اليوم). وأظهرت المعاينة وجود آثار دماء وإصابات ناتجة عن طعنات بسلاح أبيض في أنحاء متفرقة من جسدي الزوجين، فيما أكد مفتش الصحة أن الطعنات كانت السبب المباشر للوفاة، وتم التحفظ على مسرح الجريمة لاستكمال الفحص.

وباشرت المباحث الجنائية مراجعة كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل، إلى جانب فحص ظروف وجود الزوجين داخل المسكن خلال الأيام السابقة، ليتبين اختفاء نجلهما خلال الفترة نفسها. وكشفت التحريات الأولية أن الشاب، الذي تخرّج حديثاً في كلية الحقوق وحصل على شهادة جامعية في القانون، هو المشتبه الأول في ارتكاب الجريمة قبل فراره من القرية.

وتتبعت الأجهزة الأمنية تحركاته حتى تمكنت من تحديد وجوده في مدينة بنها بمحافظة القليوبية، حيث جرى ضبطه واقتياده لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه. وتم نقل جثماني الزوجين إلى ثلاجة حفظ الموتى، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت استكمال الإجراءات اللازمة لكشف جميع ملابسات الواقعة.

وطلبت النيابة ندب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمانين وتحديد طبيعة الإصابات وكيفية حدوثها، إلى جانب تكليف المباحث الجنائية بإجراء مزيد من التحريات حول دوافع المتهم، بينما تواصل جهات التحقيق فحص الأدلة والوقوف على تفاصيل ما حدث داخل المنزل قبل وقوع الجريمة.