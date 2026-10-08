ضرب زلزال بقوة 6.3 درجات، اليوم (الخميس)، دولة فانواتو الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، وفق بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وحددت الهيئة مركز الزلزال على بعد نحو 102 كيلومتر شمال شرقي نورسوب، وعلى عمق يقارب 10 كيلومترات، فيما صنفت مستوى الخطر العام باللون الأخضر، ما يشير إلى احتمال منخفض للخسائر البشرية والاقتصادية الكبيرة.



لا تحذير من تسونامي

وأفاد مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ بعدم صدور أي تحذير أو مراقبة أو تهديد من أمواج مد عاتية عقب الزلزال.



منطقة نشطة زلزالياً

وتقع فانواتو ضمن «حلقة النار» في المحيط الهادئ، وهي من أكثر مناطق العالم نشاطاً زلزالياً وبركانياً، وتشهد بشكل متكرر هزات متفاوتة القوة.

ولم ترد، حتى وقت إعداد الخبر، تقارير مؤكدة عن وقوع أضرار كبيرة أو إصابات جراء الزلزال.