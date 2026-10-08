​أعربت حكومة السودان عن إدانتها بأشد العبارات لاستهداف مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي بالرياض، مؤكدة رفضها القاطع للاعتداءات التي تهدد أمن المملكة وسلامة المدنيين والمنشآت المدنية، وتُقوض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في بيان لها اليوم، أن حكومة السودان تؤكد تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانب قيادتها وشعبها، ودعمها لما تتخذه من تدابير لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقًا للقانون الدولي.

ودعا السودان المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الاعتداءات، والعمل على وقفها وحماية المدنيين وضمان سلامة الملاحة الجوية، مشيرة إلى أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن السودان والمنطقة.

وجدد السودان موقفه الثابت الرافض لكل عدوان يمس أمن المملكة واستقرارها.​