أدانت الأمم المتحدة بشدة استمرار الاعتداءات الحوثية على المملكة، بما فيها الاعتداء الأخير على مطاري الملك خالد بالرياض وأبها الدوليان، التي أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من المواطنين والمقيمين.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية محظور بموجب القانون الدولي الإنساني، مشددًا على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، وتجنيبهم مخاطر العمليات العسكرية.