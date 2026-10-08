رأَس وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وفد المملكة المشارك في اجتماعات اللجان الوزارية (للخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقدة اليوم (الخميس)، في مملكة البحرين بحضور وزراء دول الخليج الشقيقة.

وناقشت هذه الاجتماعات عددًا من الموضوعات ذات العلاقة بمجالات الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية، الهادفة إلى تعزيز التعاون الخليجي المشترك. ويُعد هذا الاجتماع الثاني والعشرين للجنة وزراء ورؤساء أجهزة الخدمة المدنية، والثاني عشر لكل من لجنتي وزراء العمل ووزراء التنمية الاجتماعية.

وتزامنت الاجتماعات مع عدد من الفعاليات المصاحبة، من بينها حفل تكريم المشاريع والشخصيات الرائدة في مجالات العمل والتنمية الاجتماعية، إلى جانب تكريم الكفاءات المميزة في قطاع الخدمة المدنية، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم التنمية وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

وتنبع أهمية هذه الاجتماعات من سعي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى تعزيز التعاون والعمل المشترك في مجالات الخدمة المدنية والعمل والتنمية الاجتماعية لمواكبة التغيرات التي يشهدها العالم على جميع الأصعدة والمستويات في المجالات المختلفة.