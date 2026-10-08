أدانت دولة قطر استهداف جماعة الحوثي مطاري أبها والملك خالد الدوليين، الذي أدى إلى سقوط قتلى ومصابين وأضرار مادية، وعدّته انتهاكًا خطيرًا لسيادة السعودية، وتهديدًا مباشرًا لأمن المنطقة وسلامة المدنيين والأعيان المدنية والملاحة الجوية.

وجددت وزارة الخارجية في بيان اليوم، تضامن دولة قطر الكامل مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومصالحها، مؤكدة أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن قطر ومنظومة الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وعبّرت الوزارة عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا وحكومات بلدانهم، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.