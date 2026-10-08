تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اتصالًا هاتفيًا، من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وفي مستهل الاتصال، أعرب عن إدانة بلاده بأشد العبارات للاعتداءات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد، مشددًا على أن هذا التصعيد والاعتداءات التي طالت أراضي المملكة يمثل زعزعة لاستقرار وأمن المنطقة ككل.

وعبر عن تضامن مصر الكامل مع المملكة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

كما بحث الوزيران التطورات الإقليمية، وأهمية بذل الجهود اللازمة ومواصلة التنسيق بين البلدين الشقيقين، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.