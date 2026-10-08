هزّت جريمة أسرية مروعة قرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية في دلتا مصر، بعدما عُثر على جثتي زوجين داخل منزلهما وعليهما آثار طعنات، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من ضبط نجلهما للاشتباه في تورطه بالواقعة، وفق ما أعلنته الأجهزة الأمنية في المحافظة.

وبحسب التحريات، اكتُشفت الجثتان بعد نحو ثلاثة أيام من وقوع الوفاة، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها، وأُخطرت النيابة العامة التي تتولى التحقيق.

بلاغ بالعثور على جثتي الزوجين

وتلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ إلى شرطة النجدة بشأن العثور على جثتي رجل وزوجته داخل مسكنهما في قرية محلة مرحوم.

وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الشرطة إلى موقع البلاغ، حيث عُثر على الجثتين وعليهما آثار طعنات، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

وأمرت الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لكشف ملابسات الحادثة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

اتصال بلا إجابة يكشف الواقعة

ووفق مصادر مقربة من الأسرة، بدأت تفاصيل الواقعة في الظهور بعدما حاولت شقيقة المتهم التواصل مع أفراد أسرتها عدة مرات دون تلقي أي رد.

وأثار انقطاع الاتصال قلق الأسرة والجيران، قبل أن يتوجه عدد منهم إلى المنزل، ليكتشفوا وجود الزوجين متوفيين داخله.

وأضافت المصادر أن نجل الزوجين كان موجودًا في المكان عند اكتشاف الواقعة، وظهر عليه، بحسب رواية المصادر، اضطراب وانهيار نفسي، قبل أن تبدأ الأجهزة الأمنية في فحص ملابسات الحادثة والاستماع إلى أقوال المحيطين بالأسرة.

فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة

وعقب البلاغ، شُكّل فريق بحث جنائي لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤول عنها، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة.

وكثفت أجهزة البحث الجنائي تحرياتها، مع نشر الأكمنة الثابتة والمتحركة، إلى أن تمكنت قوات مباحث مركز شرطة طنطا من ضبط نجل الزوجين المشتبه في تورطه بالواقعة.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن المتهم في منتصف العشرينات من عمره، وحاصل على ليسانس الحقوق.

خلافات أسرية ودوافع الجريمة قيد التحقيق

وأفادت المصادر بأن التحريات الأولية تشير إلى وجود خلافات أسرية متكررة بين المتهم ووالديه، فيما تواصل جهات التحقيق فحص ملابسات الواقعة للتأكد من الدافع الحقيقي وراء الجريمة.

ووفقًا للمصادر ذاتها، أدلى المتهم بأقوال أولية خلال مواجهته من جانب الأجهزة الأمنية، وتحدث عن خلافات مع والديه، إلا أن التفاصيل الكاملة للواقعة ودوافعها لا تزال قيد التحقيق أمام النيابة العامة.

وتتحفظ الجهات المختصة على تفاصيل التحقيقات لحين استكمال الإجراءات القانونية، فيما يجري فحص الأدلة والأداة المستخدمة في الجريمة، إلى جانب الاستماع إلى أقوال الشهود والمحيطين بالأسرة.

النيابة تحقق

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وكلفت الأجهزة الأمنية بإجراء التحريات اللازمة حول ظروف وملابسات الحادث، إلى جانب استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالمتهم.

ومن المقرر أن تحدد جهات التحقيق الموقف القانوني للمتهم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والأدلة، مع التأكيد على أن المتهم يظل بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف التسلسل الكامل للواقعة، وتحديد توقيت حدوث الجريمة والظروف التي سبقتها، فيما ينتظر أن تكشف التحقيقات الرسمية مزيدًا من التفاصيل خلال الفترة القادمة.