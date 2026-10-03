تحولت عضة كلب ضال إلى مأساة أنهت حياة الطفلة المصرية مكة السيد عوض، ذات الـ 7 سنوات، بعد نحو شهر ونصف من تعرضها للعض في بورسعيد، إذ تدهورت حالتها الصحية وظهرت عليها أعراض أثارت الاشتباه في إصابتها بالسعار، قبل أن تدخل في غيبوبة كاملة وتفارق الحياة داخل مستشفى السلام، وفق ما أعلنته أسرتها.

فبعد نحو شهر ونصف من تعرضها للعض في منطقة الحي الإماراتي بمحافظة بورسعيد، تدهورت الحالة الصحية للطفلة بصورة مفاجئة، وظهرت عليها أعراض أثارت الاشتباه في إصابتها بالسعار، قبل أن تدخل في غيبوبة كاملة داخل مستشفى السلام ببورسعيد، وتفارق الحياة صباح (الجمعة)، بحسب ما أعلنته أسرتها.

عضة لم تبدُ خطيرة في البداية

تعود بداية القصة إلى نحو شهر ونصف، عندما تعرضت مكة، الطالبة بالصف الثاني الابتدائي، لعضة كلب ضال أثناء وجودها في منطقة الحي الإماراتي ببورسعيد.

وبحسب رواية أسرتها، وقعت الإصابة في منطقة القدم أعلى الحذاء الذي كانت ترتديه الطفلة، ولم تصل أسنان الكلب بصورة مباشرة وعميقة إلى قدمها، الأمر الذي جعل الواقعة تبدو في بدايتها أقل خطورة، قبل أن تتطور الأمور بصورة لم تكن الأسرة تتوقعها.

وبعد مرور أسابيع، بدأت حالة مكة الصحية في التدهور، مع ظهور أعراض مقلقة، من بينها ارتفاع درجة الحرارة وآلام في البطن وتغيرات في حالتها العامة، قبل أن تتطور الأعراض بصورة أكبر.

أعراض مقلقة ثم غيبوبة

وبحسب ما أعلنته الأسرة، رجح الأطباء إصابة الطفلة بالسعار، لتدخل في مرحلة صحية حرجة.

وذكرت الأسرة أن مكة ظهرت عليها أعراض أخرى، من بينها التبول اللاإرادي والتشنجات عند محاولة شرب المياه، قبل أن تفقد وعيها وإدراكها لما يدور حولها، وتدخل في غيبوبة كاملة.

ونُقلت الطفلة إلى مستشفى السلام ببورسعيد، حيث وُضعت على الأجهزة الطبية، فيما جرت محاولات للتعامل مع حالتها الحرجة وتوفير الرعاية اللازمة لها.

مناشدات لإنقاذ مكة

ومع تدهور حالة ابنتها، أطلقت أسرة مكة مناشدات واستغاثات من أجل توفير الإمكانات الطبية اللازمة، وطالبت بتدخل تخصصات دقيقة، من بينها مخ وأعصاب الأطفال، وإجراء الفحوصات المتخصصة، أو نقلها إلى مركز طبي يمتلك الإمكانات اللازمة للتعامل مع حالتها.

وظلت الأسرة معلقة بين الأمل والخوف خلال فترة علاج الطفلة، قبل أن يأتي الخبر الأكثر قسوة، بإعلان وفاتها صباح (الجمعة) بعد أيام من دخولها في غيبوبة كاملة.

ما حقيقة إصابة مكة بالسعار؟

وتجدر الإشارة إلى أن وفاة الطفلة جاءت بعد الاشتباه في إصابتها بالسعار عقب تعرضها لعقر كلب ضال، وفق رواية أسرتها.

لماذا يمثل السعار خطرًا كبيرًا؟

السعار مرض فايروسي خطير ينتقل إلى الإنسان غالبًا عن طريق لعاب الحيوان المصاب، وتُعد الكلاب مسؤولة عن نحو 99% من حالات السعار البشرية، وفق منظمة الصحة العالمية.

وتبدأ بعض الحالات بأعراض عامة مثل الحمى والضعف والصداع، وقد يظهر إحساس غير معتاد بالألم أو الوخز أو الحكة في موضع العضة، ومع وصول الفايروس إلى الجهاز العصبي المركزي وظهور الأعراض السريرية، يصبح المرض قاتلًا في جميع الحالات تقريبًا.

لكن السعار يمكن الوقاية منه إذا جرى التعامل مع التعرض بصورة عاجلة، قبل ظهور الأعراض.

ماذا تفعل بعد عضة كلب؟

تشدد منظمة الصحة العالمية على ضرورة غسل مكان العضة أو الخدش فورًا بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، ثم التوجه سريعًا إلى منشأة صحية لتقييم درجة التعرض وتحديد الحاجة إلى التطعيم والغلوبولين المناعي المضاد للسعار أو الأجسام المضادة وحيدة النسيلة، بحسب الحالة.

وتختلف إجراءات الوقاية بعد التعرض بحسب طبيعة الإصابة؛ فبعض حالات الخدش أو العضات تتطلب التطعيم فورًا، بينما تستدعي العضات التي تخترق الجلد، أو وصول اللعاب إلى جلد مجروح أو الأغشية المخاطية، التطعيم إلى جانب الغلوبولين المناعي أو العلاج البديل المناسب وفق تقييم الطبيب.

مأساة تعيد قضية الكلاب الضالة إلى الواجهة

وأعادت وفاة مكة تسليط الضوء مجددًا على مخاطر الكلاب الضالة، خصوصًا على الأطفال الذين قد لا يمتلكون القدرة على تقدير خطورة الاقتراب من الحيوانات غير المألوفة أو التعامل معها.

وتحولت قصة الطفلة الصغيرة، التي بدأت بعضة بدت بسيطة، إلى مأساة تركت أسرتها أمام فقدان ابنتها، فيما أعادت الحادثة فتح النقاش حول أهمية التعامل السريع مع حالات العقر، وضرورة رفع الوعي بخطورة السعار، إلى جانب مواجهة ظاهرة الكلاب الضالة وحماية السكان، ولا سيما الأطفال، من مخاطرها.