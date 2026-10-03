أدت مزحة رقمية طائشة إلى عواقب قانونية وخيمة، إذ بات شاب ماليزي يواجه شبح السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في سنغافورة. والسبب لا يعدو كونه صورة مزيفة لتمساح قام بتوليدها بالذكاء الاصطناعي وأثارت استنفاراً أمنياً واسعاً أدى إلى إغلاق أحد أكبر خزانات المياه في الدولة.

وتعود تفاصيل القضية إلى صورة رقمية أرسلها الشاب يي لين (30 عاماً) لزميله، ويظهر فيها تمساح مياه مالحة، تم توليد الصورة بالكامل عبر نموذج الذكاء الاصطناعي «جيمناي». بدت الصورة واقعية للغاية، وظهر فيها التتمساح كأنه يتربص بمياه «خزان باندان»، وهو مسطح مائي حيوي ذو مساحة شاسعة تبلغ 435 فداناً في المنطقة السكنية الغربية بسنغافورة.

وبعد سلسلة متلاحقة من تداول المعلومات، وصلت الصورة إلى مسؤولي وكالة المياه الوطنية. وبحسب تقرير «بي بي سي»، تعاملت السلطات مع البلاغ بجدية مطلقة نظراً لخطورة الموقع.

وتسبب البلاغ الكاذب في حالة طوارئ رسمية، إذ أُغلق الخزان تماماً، وانتشر مسؤولو وكالة المياه وموظفو المتنزهات الوطنية في قواربهم لتمشيط المسطح المائي بحثاً عن التمساح الوهمي. كما اضطرت الاتحادات الرياضية والأنشطة المائية، مثل اتحاد سنغافورة للتجديف بالكاياك، إلى تجميد كافة أعمالها.

وبعد فحوصات فنية دقيقة، تبين أن الصورة لا تعدو كونها محتوى مصمماً بالذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى استنزاف هائل للموارد العامة وتعطيل المرافق الحيوية.

ولم تقتصر التهم الموجهة إلى «يي» على إرسال رسالة كاذبة وتغريمه نحو 8 آلاف دولار فحسب، بل قامت السلطات بتوجيه تهمة إضافية تتمثل في «عرقلة سير العدالة»، ويواجه شبح السجن لمدة ثلاثة أعوام بعد أن عمد إلى حذف الصورة من هاتفه المحمول في محاولة لطمس الأدلة. وفي ظل هذه التطورات، ذكرت تقارير صحفية أن المتهم أقر أمام المحكمة بعزمه الاعتراف بالذنب.