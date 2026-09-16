أيد الرئيس التنفيذي لـ OpenAI سام ألتمان دعوة الرئيس التنفيذي لـ Anthropic داريو أمودي، إلى إبطاء وتيرة سباق تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في موقف يعكس تصاعد القلق داخل الصناعة من سرعة القفزات التي تحققها النماذج الجديدة.

وأوضح ألتمان دعمه لمنح جهات تقييم مستقلة وصولاً أوسع إلى النماذج المتطورة، بما يسمح بإخضاعها لاختبارات أكثر صرامة قبل توسيع نطاق استخدامها، خصوصاً مع تنامي قدراتها واستقلاليتها في تنفيذ المهمات.

وجاء موقف ألتمان متقاطعاً مع طرح أمودي، الذي دعا شركات الذكاء الاصطناعي إلى منح إجراءات السلامة والمواءمة وقتاً أكبر، بعيداً عن سباق متسارع لإطلاق نماذج أكثر قوة.

ودخل الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا» إيلون ماسك على خط النقاش بتأييده طرح أمودي، ليجمع ملف السلامة، بصورة لافتة، أسماء تقود شركات تتنافس بشدة على مستقبل الذكاء الاصطناعي.

ويضع هذا التقارب سرعة التطوير مقابل معايير السلامة في قلب النقاش التقني، مع انتقال المخاوف من دوائر الباحثين إلى قيادات الشركات نفسها.