أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر قراراً بمنع الإعلامي الرياضي كريم حسن شحاتة، مقدم برنامج «كورة كل يوم» على قناة «الحياة»، من الظهور عبر جميع الوسائل الإعلامية لمدة شهر، على خلفية حلقة بثت في 29 أغسطس الماضي.

وقال المجلس، في بيان، إن القرار جاء بعد موافقته على توصية لجنة الشكاوى، برئاسة الإعلامي عصام الأمير وكيل المجلس، بشأن الحلقة محل المخالفة، مشيراً إلى أن العقوبة تشمل جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.

وأوضح أن قرار المنع يبدأ من تاريخ بث الحلقة محل المخالفة، ويُلزم الوسائل الإعلامية المشمولة بالقانون بعدم إتاحة الظهور الإعلامي لكريم حسن شحاتة طوال مدة العقوبة.

وأشار المجلس إلى أن القرار استند إلى تقرير الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب ما دار خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الشكاوى، بحضور الممثل القانوني لقناة «الحياة».

ويأتي القرار في إطار الصلاحيات التنظيمية للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في متابعة المحتوى الإعلامي ورصد المخالفات، والنظر في الشكاوى المتعلقة بالمواد التي تبثها الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون، واتخاذ الإجراءات المقررة بحق المخالفات التي يثبتها المجلس.

ويُعد منع الظهور الإعلامي أحد الإجراءات التي يمكن أن يتخذها المجلس في إطار اختصاصاته التنظيمية، بما يشمل إلزام الوسائل الإعلامية بتنفيذ القرار خلال المدة المحددة.

ولم يتضمن البيان الصادر عن المجلس تفاصيل محددة بشأن طبيعة المخالفة التي تضمنتها الحلقة محل القرار، مكتفياً بالإشارة إلى تقرير الرصد وجلسة الاستماع التي سبقت اعتماد التوصية.