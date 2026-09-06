عاقبت دائرة جنايات الجيزة بجمهورية مصر العربية، اليوم، كهربائياً بالسجن ثلاث سنوات، في واقعة اتهامه بسرقة ثلاث فيوزات من فيلا السفير البلجيكي بالجيزة. وبرأت المحكمة المتهم الثاني، صاحب مخزن خردة، من الاتهامات المنسوبة إليه.



وصدر الحكم برئاسة رئيس المحكمة المستشار محمود عبد الحميد سليمان، وعضوية المستشارين ياسر علي علي الزيات، وأحمد محمد عامر الفقي، والدكتور أسامة محمد الشاذلي، وسكرتارية طارق فتحي وطلعت عبده.



إخفاء مهمات



وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 5534 لسنة 2026 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 4007 لسنة 2026 كلي جنوب الجيزة، للمتهم الأول سيد عبد الرحمن تهمة سرقة ثلاث قطع ألمنيوم مملوكة لشركة توزيع الكهرباء والمخصصة للنفع العام بالطريق العام؛ فما إن أبصر المتهم الصندوق الخاص بها حتى استغل معرفته بالكهرباء، فتمكن من فصلها والاستيلاء عليها، ولاذ بالفرار، وذلك في اليوم الثاني عشر من مايو 2026.



ونسبت النيابة العامة للمتهم الثاني محمد سيد، تهمة إخفاء مهمات «قطع ألمنيوم» مملوكة لشركة توزيع الكهرباء والمخصصة للنفع العام، بأن سلمها له المتهم الأول سيد عبد الرحمن؛ لإخفائها، مع علمه بكون تلك المهمات من متحصلات جناية سرقة.



عبث المتهم



واستمعت النيابة العامة إلى أقوال مدير أمن شركة حراسة ومسؤول أمن مسكن السفير البلجيكي، والذي شهد بأنه حال عمله بمكان الواقعة «مسكن السفير البلجيكي»، فوجئ بانقطاع التيار الكهربائي، فتواصل مع شركة الكهرباء، وحال حضور الفني أبلغه بأن انقطاع التيار نتيجة عبث المتهم بصندوق الكهرباء وسرقة عدد ثلاث بارات من الصندوق.



وأقر المتهم الأول خلال استجوابه أمام النيابة العامة بارتكاب واقعة السرقة، موضحاً أنه سرق ثلاثة فيوزات من فيلا السفير البلجيكي، وقام ببيعها للمتهم الثاني مقابل مبلغ مالي قدره 80 جنيهاً، نظراً لمروره بضائقة مادية دفعته إلى ارتكاب الجريمة.



وأحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية المستشار أسامة أبو الخير، المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة بتهمتي السرقة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة سرقة