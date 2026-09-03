ضرب زلزال بلغت قوته 6.2 درجة جزر ساندويتش الجنوبية في جنوب المحيط الأطلسي، وهي منطقة تابعة لأقاليم ما وراء البحار البريطانية.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزة وقعت على عمق وصل إلى 125.9 كيلومتر، في نطاق معروف بنشاطه الزلزالي والبركاني المتكرر نتيجة وقوعه عند التقاء الصفائح التكتونية بين الصفيحة الأمريكية الجنوبية والصفيحة القطبية الجنوبية.

وتُعد الجزر من أكثر المناطق النائية في العالم، ولا تضم تجمعات سكانية، ما يجعل تأثير الهزات محدودًا رغم قوتها. وكانت المنطقة قد شهدت في أغسطس 2021 زلزالًا تجاوزت قوته ثماني درجات دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية، نظرًا لطبيعتها الجغرافية المعزولة.