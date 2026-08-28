ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات المفاجئة التي اجتاحت مناطق على الحدود بين نيبال والتبت إلى ما لا يقل عن 543 قتيلًا، فيما تجاوز عدد المفقودين 1500 شخص، بينهم مئات الأجانب الذين كانوا موجودين في المنطقة للعمل أو للمشاركة في رحلات استكشافية وتسلق الجبال أو لأداء مناسك الحج.

وأسفرت الكارثة عن عمليات إنقاذ واسعة، إذ جرى إنقاذ آلاف الأشخاص، فيما نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات في العاصمة النيبالية كاتماندو ومناطق أخرى.



ولا تزال أعداد المفقودين مرشحة للتغير، في ظل استمرار عمليات البحث والإنقاذ، إلى جانب اختلاف آليات جمع البيانات والتحقق منها بين الجهات المعنية.



نيبال.. أكثر من 500 قتيل

أعلنت هيئة إدارة الكوارث في نيبال، الجمعة، ارتفاع عدد القتلى في البلاد إلى 538 شخصًا، فيما بلغ عدد المفقودين 977 شخصًا.

وأوضحت الهيئة أن فرق الإنقاذ تمكنت من إجلاء 3253 شخصًا بواسطة طائرات مروحية، بينما نُقل أكثر من 150 مصابًا إلى مستشفيات في العاصمة كاتماندو ومقاطعات راسووا ونواكوت ودادينغ.

وأفادت تقارير محلية نقلًا عن المركز الوطني لعمليات الطوارئ بأن قائمة المفقودين تضم 113 سائحًا نيباليًا، و85 من أفراد الجيش والشرطة، إضافة إلى 161 من سكان مقاطعة راسووا وشخص واحد من مقاطعة نواكوت.



الصين.. مئات المفقودين في التبت

وفي الجانب الصيني، أفادت وسائل الإعلام الرسمية بمقتل 5 أشخاص على الأقل وفقدان 558 شخصًا في مقاطعة غيرونغ بمنطقة التبت.

وقالت شبكة التلفزيون المركزي الصيني (CCTV) إن 260 شخصًا من بين المفقودين أجانب.

كما أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن نحو 100 مواطن صيني ما زالوا في عداد المفقودين على الجانب النيبالي من الحدود.

الهند.. 288 شخصًا خارج نطاق الاتصال

وقالت وزارة الخارجية الهندية إن 288 مواطنًا هنديًا لا يزالون خارج نطاق الاتصال، من بينهم 73 شخصًا كانوا يعملون في مشروع للطاقة.

وأشار مسؤولون نيباليون إلى أن عددًا كبيرًا من السياح الهنود كانوا في المنطقة ضمن رحلات حج إلى جبل كايلاش في التبت، وهو موقع مقدس لدى الهندوس.



الولايات المتحدة.. 90 مواطنًا مفقودًا

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن 90 مواطنًا أمريكيًا لا يزالون في عداد المفقودين في نيبال والصين، مؤكدة أنها لم تتلق معلومات عن وفاة أي أمريكي جراء الكارثة حتى الآن.

وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 3 أمريكيين.



مفقودون من عشرات الدول

امتدت تداعيات الكارثة إلى مواطني دول عديدة، وفق البيانات الرسمية والمعلومات الصادرة عن مجلس السياحة النيبالي، وجاءت الأرقام على النحو التالي:

ماليزيا: 51 مفقودًا.

أوكرانيا: 55 مفقودًا، بينهم مجموعتان سياحيتان تضم الأولى 47 شخصًا والثانية 7 أشخاص، إضافة إلى امرأة أوكرانية كانت تسافر مع مجموعة سياحية أجنبية.

أستراليا: 39 مفقودًا.

بريطانيا: 33 مفقودًا.

كندا: 25 مفقودًا.

كوريا الجنوبية: 9 مواطنين يعملون في مشروع لبناء محطة للطاقة الكهرومائية في نيبال.

سنغافورة: 8 مفقودين.

ألمانيا: 8 سياح مفقودين.

روسيا: 8 مواطنين مفقودين، وفق السفارة الروسية في نيبال.

جنوب أفريقيا: 6 مفقودين.

لاتفيا: 6 سياح مفقودين.

اليابان: 5 سياح مفقودين، وهم زوجان وأطفالهما.

نيوزيلندا: 5 مفقودين.

فرنسا: 4 مواطنين مفقودين.

بلجيكا: 3 مفقودين.

إسبانيا: 3 زوار مفقودين.

كما أفاد مجلس السياحة النيبالي بفقدان شخصين من كل من إيطاليا وكازاخستان والبرتغال وأيرلندا وهولندا.

وأضاف أن هناك 10 مفقودين آخرين، بواقع شخص واحد من كل من بيلاروسا وفنلندا والمجر وإسرائيل وليتوانيا والفلبين وبلغاريا وسويسرا وصربيا والسويد.



عمليات إنقاذ مستمرة

وتواصل فرق الإنقاذ في نيبال والتبت عمليات البحث عن المفقودين، في وقت تتعامل فيه السلطات مع أوضاع إنسانية صعبة نتيجة اتساع نطاق الفيضانات والسيول.

وتعقّد مشاركة عدد كبير من السياح والعمال الأجانب في المنطقة من جهود حصر المفقودين، خصوصًا مع استمرار عمليات الإجلاء والإنقاذ وتحديث قوائم الضحايا والمفقودين من جانب الجهات الحكومية والسفارات والسلطات المحلية.

وتشير البيانات المعلنة إلى أن الحصيلة النهائية للكارثة قد تتغير مع تقدم عمليات البحث والتحقق من هوية المفقودين والعثور على ناجين أو ضحايا جدد.