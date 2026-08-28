كشف تسريب بيانات ضخم من داخل عملاق التكنولوجيا «مايكروسوفت» عن أرقام ورواتب خيالية يتقاضاها المهندسون والموظفون، مما أثار ذهول المتابعين، لكنه في الوقت ذاته فتح الباب أمام موجة غضب غير متوقعة واستياء واسع بين الموظفين أنفسهم داخل الشركة.

أظهرت البيانات المسرّبة، التي نشرها موقع «بيزنس إنسايدر»، تفاوت الأجور بحسب المستويات الوظيفية، حيث يتقاضى المهندس المبتدئ رواتب أساسية تتراوح بين 111,000 و155,500 دولار سنوياً، متجاوزة متوسط الأجور في الولايات المتحدة بكثير. بينما ترتفع هذه الأرقام للمستويات المتوسطة لتصل إلى 245 ألف دولار، وتبلغ لكبار المهندسين والمديرين نحو 280 ألف دولار سنوياً، إلى جانب مكافآت سنوية ضخمة تصل لـ 110 آلاف دولار.

ورغم هذه الأرقام التي تبدو خيالية للوهلة الأولى، عبر موظفون في منتدى «بلايند» التقني المخصص للمحادثات السرية عن شعورهم بـ«الخيانة» وقلة التقدير، مؤكدين أن التعويضات والمكافآت لا تتناسب مع ساعات العمل الشاقة والتضحية بحياتهم الشخصية حلّاً للمشكلات التقنية. لكن المفارقة أن هذا الاستياء واجهته نصائح ساخرة من موظفي شركات منافسة مثل «غوغل»، دعوهم فيها إلى الاستقالة فوراً والمغادرة للحصول على أجور مضاعفة وبيئة عمل أكثر توازناً!