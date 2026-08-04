لم يكن فريق الإسعاف في العاصمة الأرجنتينية «بوينس آيرس» يتوقع أن مكالمة روتينية لإنقاذ مسن يبلغ من العمر 89 عاماً ستكون مفتاحاً لكشف أحد أغرب الأسرار.

أثناء دخول الشرطة لمرافقة المسعفين إلى منزل الرجل في حي «فلوريس»، لم تكن العلب الدوائية هي ما لفت أنظارهم، بل «ترسانة حرب» كاملة تعود لحقبة الرايخ الثالث!

المعاينة الأوليّة للمنزل كشفت عن متحف مصغر ومريب من الأسلحة والمقتنيات النازية؛ 14 مسدساً، ورشاش ثقيل بحامل ثلاثي، و13 بندقية تعود لفترات مختلفة، إضافة إلى 22 قطعة متفجرة شملت قنابل يدوية ومقذوفات مدفعية، إلى جانب أزياء وإكسسوارات تحمل الرموز النازية الشهيرة.

التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة السر وراء احتفاظ هذا الثمانيني بهذه الترسانة المرعبة داخل منزله منذ عقود.