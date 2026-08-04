في مشهد سينمائي حبس أنفاس مجتمع العلوم والتقنية، نجحت شركة «سبيس إكس» في اقتناص لقطات استثنائية لمركبتها العملاقة «ستارشيب» أثناء تحليقها في مدار الأرض، وذلك بعد أن تحولت أقمارها الصناعية من الجيل الجديد «ستارلينك V3» إلى عين سحرية تراقب وتوثق تفاصيل الرحلة التجريبية الثالثة عشرة لحظة بلحظة.

وكشفت الشركة عن تجهيز ستة أقمار من الطراز الجديد بكاميرات دقيقة، استطاع أحدها التقاط مشاهد فريدة لـ «ستارشيب» وهي تُشعِل ثلاثة من محركات «رابتور» القوية وتنقل نفثاتها النارية في الفضاء، مُنفذةً مناورات معقدة لتعديل مسارها بدقة بالغة. وتمكنت هذه الكاميرات من تقديم قراءة بصرية غير مسبوقة لسلامة الدرع الحراري للمركبة أثناء مجابهتها لظروف المدار القاسية.

وفي خطوة استعرضت الكفاءة التشغيلية المزدوجة، عادت أقمار «ستارلينك V3» المخترقة للغلاف الجوي إلى الأرض بعد نحو 20 دقيقة فقط من انفصالها، لتسجل الرحلة التي انطلقت من جنوب تكساس وهبطت بسلام في المحيط الهندي بعد 65 دقيقة نجاحاً باهراً؛ يمهد الطريق لاعتماد «ستارشيب» كشريان أساسي لنشر الأسطول القادم من شبكة الاتصالات المدارية وعودة الإنسان نحو أعماق الفضاء.