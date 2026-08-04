في الوقت الذي يخوض فيه العالم الرقمي سباقاً محموفاً بالمخاطر ضد هجمات الاختراق، أثبتت الذكاء الاصطناعي أنه لم يعد مجرد أداة مساعدة، بل بات السلاح الحاسم في جبهة الدفاع الأولى؛ إذ أعلنت شركة «قوقل» عن إنجاز استثنائي تمكنت فيه بفضل خوارزميات الذكاء الاصطناعي من كشف وإغلاق 1072 ثغرة أمنية في متصفح «كروم» خلال شهر يونيو الماضي وحده!

هذا الرقم القياسي يحمل في طياته دلالة مذهلة؛ فهو يتجاوز إجمالي ما أصلحته الشركة من ثغرات (1036 ثغرة) عبر 23 إصداراً متتالياً على مدار عامين كاملين.

وتعكس هذه الأرقام، التي كشفت عنها «قوقل» في ورقة بحثية جديدة، صحة المخاوف والتحذيرات التي تداولتها الأوساط التقنية عبر موقع «تك كرانش». فقد أصبح واضحاً أن القوة المرعبة لنماذج اللغة الكبيرة في كشف ثغرات البرمجيات تُحتم على فرق التطوير الاستعانة بالذكاء الاصطناعي نفسه، لخلق جدار حماية صلب يضمن أمان المتصفح الأكثر انتشاراً على كوكب الأرض.