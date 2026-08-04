في غضون ساعات معدودة من العثور على جثتها الهامدة بين بساتين بلدة «البوعمر»، نجح فرع المباحث الجنائية بدير الزور في إسقاط المتهم بقتل الطفلة غلا خميس الصالح (3 سنوات)، ليضع حداً لغموض ليلة مرعبة عاشها أهالي المنطقة.

الواقعة المؤلمة بدأت يوم الأحد، حين أُبلغ عن اختفاء الطفلة قبل أن يُعثر على جثمانها الصغير خلف منزل عائلتها. وأكد تقرير الطب الشرعي في المستشفى الوطني صدمة الجميع؛ الوفاة ناجمة عن خنق جنائي متعمد. ورغم إعلان الأمن الداخلي توقيف القاتل، إلا أن التحفظ لا يزال سيد الموقف بشأن هويته أو الدوافع التي أدت لارتكاب هذه الجريمة البشعة.

حادثة «غلا» لم تكن سوى أحدث أوراق كتاب الفواجع الذي يطارد طفولة السوريين أخيراً؛ إذ تأتي هذه الفاجعة بعد أيام قليلة من جريمتين هزّتا محافظة درعا؛ الأولى راحت ضحيتها الطفلة «فرح الحمود» التي وُجدت مقتولة في مستودع للتبن ببلدة غباغب بعد 4 أيام من اختفائها، والثانية للطفلة «نور الدوس» (12 عاماً) التي كشفت التحقيقات تورط والدها وشقيقيه في إنهاء حياتها بشكل مأساوي.