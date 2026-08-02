تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق تطبيق «فائق»، يجمع خدمات «Copilot» المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن منصة موحدة، في خطوة تستهدف تبسيط تجربة الاستخدام للأفراد والشركات، وتعزيز الاستفادة من أدواتها المتعددة.

وأكد الرئيس التنفيذي للشركة ساتيا ناديلا، خلال مكالمة إعلان النتائج المالية، أن التطبيق الجديد يجمع قدرات الدردشة والبرمجة والعمل التعاوني والوكلاء المستقلين، موضحاً، أن «Copilot» يتطور سريعاً من الدردشة إلى التعاون وتنفيذ المهمات بصورة أكثر استقلالية.

ومن المنتظر أن يضم التطبيق روبوت الدردشة «Copilot»، ومساعد البرمجة «GitHub Copilot»، وأداة «Copilot Cowork»، إلى جانب نظام «Autopilot» القائم على الوكلاء الذكيين، لتصبح هذه الخدمات متاحة من خلال واجهة مركزية واحدة تشمل الاستخدامات الشخصية والتجارية.

وتراهن مايكروسوفت على أن يسهم التطبيق في تقليل حاجة المستخدمين إلى التنقل بين خدمات «Copilot» المختلفة، ورفع مستوى التفاعل معها، في وقت تتجه فيه الشركة إلى توسيع حضور الذكاء الاصطناعي داخل منظومتها. ولم تكشف الشركة حتى الآن الموعد النهائي لإطلاق التطبيق أو تفاصيل تسعيره وخطة طرحه.