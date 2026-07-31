تخيل أن تدخل إلى استوديو موسيقي دون أن تجد مطرباً ولا ملحناً ولا حتى آلة عود، ثم تخرج بعد ثوانٍ بآلاف الأغاني المكتملة! هذا ليس مجرد مشهد من فيلم خيال علمي، بل الواقع الذي يهدد بتحويل كبار عمالقة الفن إلى مجرد ذكريات.

القصة بدأت حين تحولت أزرار الذكاء الاصطناعي إلى «مصانع مجانية» تضخ مئات الآلاف من الأغاني يومياً على منصات البث. نغمات مع معالجات رقمية تبدو مثالية، لكنها كبدت صناعة الموسيقى نزيفاً مالياً لم تشهده من قبل.

المفاجأة الصادمة ظهرت داخل أروقة محكمة أمريكية، بعد كشف النقاب عن شخص نجح في توليد مليارات الاستماعات الوهمية لأغاني صنعها الذكاء الاصطناعي عبر حسابات آلية، واستولى بدم بارد على 8 ملايين دولار من عوائد البث التي كانت مفترضة أن تذهب لجيوب الفنانين الحقيقيين!

الأرقام أصبحت مرعبة، إذ تشير المنصات الرقمية إلى أن نصف المقاطع المرفوعة يومياً باتت من صنع الآلة. وتؤكد تحذيرات الهيئات الموسيقية أن المبدعين البشر على وشك خسارة 4 مليارات يورو سنوياً إذا استمر هذا الضخ الرهيب بدون فرامل.

وأمام هذا التهديد المباشر، قررت كبرى شركات الإنتاج العالمي (سوني، ويونيفرسال، ووارنر) الخروج عن صمتها، وقدمت إنذاراً نهائياً للمنصات يتلخص في ثلاثة خطوط حمراء:

الهوية البشرية: لا مساس بكون الإنسان هو المحرك الأساسي للإبداع.

حظر القرصنة: منع تدريب الذكاء الاصطناعي على ألحان وأصوات دون ترخيص.

قطع دابر الحسابات الوهمية: تشديد الرقابة على تلاعب الاستماعات.

ورغم الهجوم الشرس للبرمجيات، يراهن صُنّاع الفن على أن الآلة مهما بلغت دقتها ستظل عاجزة عن تقليد «الروح والإحساس البشري»، وهي النقطة الوحيدة التي قد تنقذ الموسيقى من التجمد الرقمي.