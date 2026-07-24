أطلقت شركة «مون شوت إيه آي» الصينية نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد «كيمي K3»، في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً داخل قطاع التقنية، وأعادت إلى الواجهة صعود النماذج الصينية المفتوحة بعد تجربة «ديب سيك».

ويضم النموذج 2.8 تريليون معلمة، ما يجعله أكبر نموذج مفتوح الأوزان حتى الآن، مع قدرات متقدّمة في البرمجة وتنفيذ المهام المعقّدة، ليضعه في منافسة مباشرة مع نماذج طوّرتها شركتا «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» الأمريكيتان.

واعتمدت الشركة في تطوير النموذج على بنية تساعد في خفض قوة المعالجة المطلوبة، وسط القيود المفروضة على وصول الصين إلى شرائح الذكاء الاصطناعي المتقدّمة. ويتطلب تشغيله محلياً ذاكرة كبيرة وبنية تقنية متطورة، ما قد يحد من انتشاره بين بعض الشركات والمستخدمين.

ودفع الإقبال الواسع على «كيمي K3» الشركة إلى تعليق الاشتراكات الجديدة مؤقتاً، في مؤشر يعكس الاهتمام المتزايد بالنموذج، الذي يعزّز حضور الصين في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي، ويرفع مستوى المنافسة مع الشركات الأمريكية.