تسبب ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في اندلاع حرائق مهولة في أعالي جبال الإيدوغ ببلدية سرايدي بولاية عنابة شرق الجزائر، ما أدى إلى محاصرة منازل السكان وإخلاء أكثر من 100 مريض من مستشفى سرايدي وسكان المناطق المهددة نحو أماكن آمنة.

مكافحة جوية برية

وباشرت فرق الدفاع المدني الموقع وعملت على إخماد النيران بشكل مكثف جواً وبراً، وعملت على تحويل جميع المرضى من مستشفى سرايدي إلى مؤسسات صحية وأماكن إيواء آمنة مثل فندق المتنزّه مع ضمان الرعاية الطبية والدعم النفسي لهم، وسط تأكيدات رسمية بعدم تسجيل أي خسائر بشرية.

إخلاء المرضى ومتابعة ميدانية

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل في الجزائر السعيد سعيود أن موجة الحر الاستثنائية التي تشهدها البلاد تسببت في اندلاع عدد كبير من الحرائق عبر مختلف الولايات الشمالية، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون يتابع ميدانياً جهود إخمادها والتكفل بالمتضررين.

وأوضح خلال زيارته إلى ولاية عنابة، أن الحريق الذي اندلع بغابات سرايدي امتد إلى المناطق الحضرية، غير أن التدخل السريع للسلطات المحلية حال دون وقوع كارثة، مشيراً إلى إجلاء أكثر من 100 مريض من مستشفى سرايدي نحو مستشفى عبدالرحمن خان بعنابة، مع ضمان التكفل الطبي والنفسي بهم.

كما تفقد سعيود مستشفى إعادة التأهيل الوظيفي بسرايدي، واطلع على ظروف تنفيذ عملية الإجلاء الاحترازية، قبل أن يزور فندق المتنزّه ومركز تجمع رياضيي النخبة «الكرابس»، حيث تم إيواء المرضى والعائلات التي جرى إجلاؤها من المناطق المهددة بالنيران، مؤكداً توفير جميع ظروف الرعاية والإيواء اللازمة.