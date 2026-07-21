مع انطلاق موسم العطلات والإجازات الصيفية، يجد اللصوص فرصتهم الذهبية لرصد الأحياء واستهداف المنازل الخالية لفترات طويلة. ولكن كيف يختار اللص منزلاً بعينه دون غيره للسطو عليه؟

لكسر شفرة هذه الجرائم، لجأت أجهزة الشرطة الدولية لـ«لصوص سابقين» لفهم طريقة تفكيرهم عند التخطيط للسرقة، وكان على رأسهم مايكل فريزر، اللص الذي تحول إلى خبير أمني رفيع المستوى، ليقدم تحذيرات وصدمات حول أخطاء عفوية يقع فيها الكثيرون وتجعل بيوتهم هدفاً سهلاً للسطو.

حذر فريزر من أن ما ينشره أصحاب المنازل على شبكات التواصل الاجتماعي يشكل «كنزاً مجانياً» للعصابات عند تحديد الهدف:

التسوق المفتوح: وصف مشاركة تفاصيل الإجازات ومواعيد السفر بـ«التسوق الإلكتروني للصوص»، حيث تستغل العصابات المنشورات العامة للتخطيط لعمليات السطو بدقة عالية.

صدمة الخصوصية: اعتاد كثيرون جعل صور رحلاتهم مرئية للعامة وليست مقتصرة على الأصدقاء، مما يجعل تفعيل إعدادات الخصوصية الصارمة أول خطوة أمنية واجبة قبل مغادرة المنزل.

ولا تتوقف المعاينة عند الشاشات والشبكات، بل تعتمد العصابات على جولات ميدانية لرصد تفاصيل صغرى داخل وعلى أسوار المنزل:

تقويم النافذة: وضع تقويم ورقي يحمل تواريخ الرحلات والتحركات قرب نافذة زجاجية يمنح اللص جدولاً زمنياً دقيقاً لخلو البيت.

مدخل المنزل المخترق: ترك المفاتيح أو الحقائب ظاهرة في المدخل الرئيسي يجعل العقار هدفاً مغرياً وسهل الاقتحام.

أدوات التسلق المجانية: ترك حاويات القمامة المتنقلة أو السلالم قرب النوافذ، أو حجز المعدات في مخازن بـ«أقفال ضعيفة»، يوفر للصوص أدوات مجانية ومريحة للتسلق.

وقال الخبير الأمني مايكل فريزر: «قبل أن تنشر أي صورة لإجازتك أو منزلك على شبكة الإنترنت، اسأل نفسك بجدية: من قد يشاهد هذه الصورة الآن؟ وما هي المعلومة الثمينة التي قد يستخلصها لص محترف منها؟».

كيف تحمي منزلك؟

لرفع مستويات الأمان وتجنب الوقوع في مصيدة السرقة الصيفية، يوصي الخبراء باتباع إجراءات وقائية ميدانية: