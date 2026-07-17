بالنسبة للملايين حول العالم، يُعد جيب البنطال المكان الأكثر سهولة وملاءمة للاحتفاظ بالهاتف الذكي أثناء التنقل. لكن هذه العادة اليومية البسيطة تخفي وراءها كواليس مرعبة، حيث تضع جهازك في تماس مباشر ومستمر مع جسمك، وتعرضه في الوقت ذاته لبيئة قاسية تدمر كفاءته وأمانه.

تقرير حديث لموقع «Biology Insights» المتخصص دق ناقوس الخطر، كاشفاً عن أضرار صحية وتقنية غير متوقعة قد تجعلك تعيد التفكير تماماً في طريقة حملك لهاتفك بعد اليوم.

كيف يدمر الجيب صحتك وهاتفك؟

شبح العقم وتراجع الخصوبة

تتواصل الهواتف عبر ترددات راديوية تصنفها الوكالة الدولية لبحوث السرطان (IARC) على أنها «قد تكون مسببة للسرطان لدى البشر». وعند وضع الهاتف في جيب البنطال، تتقلص المسافة بينه وبين الجسم إلى الصفر تقريباً.

وتؤكد الأبحاث أن قرب الهاتف الساخن وإشعاعاته الكهرومغناطيسية من المناطق الحساسة لدى الرجال قد يؤدي إلى تغيرات سلبية واضحة في حركة الحيوانات المنوية وتركيزها، فضلاً عن التأثيرات الحرارية التي تضعف القدرة الإنجابية.

تلف البطارية وانحناء الهيكل

الهواتف الحديثة رقيقة للغاية، وحشرها داخل جيوب ضيقة يعرضها لضغط ميكانيكي هائل أثناء الجلوس أو الانحناء، مما قد يتسبب في التواء الهيكل أو تشقق الشاشة الداخلية.

علاوة على ذلك، فإن مزيج حرارة الهاتف أثناء التشغيل مع دفء الملابس يمنع تبريد الجهاز، مما يعرض بطاريات الليثيوم أيون للتلف السريع ويقصر عمرها الافتراضي.

«وبر الجيوب» والتعرق

الجيوب ليست نظيفة كما تبدو، فهي مستودع دائم للأتربة الدقيقة و«وبر» الأقمشة. ومع الوقت، يتراكم هذا الوبر داخل منفذ الشحن وسماعات الهاتف، مكوناً حاجزاً يمنع كابل الشحن من العمل بشكل سليم.

أضف إلى ذلك، رطوبة التعرق الناتجة عن الحركة، والتي تتسرب بهدوء للمكونات الإلكترونية الداخلية مسببة تآكلاً خفياً في الدوائر الإلكترونية.

بدائل يوصي بها الخبراء

لحماية نفسك والحفاظ على سلامة جهازك الثمين، ينصح خبراء التقنية والبيولوجيا بالابتعاد عن وضع الهاتف في الجيب واعتماد حلول أكثر أماناً: