لم يكن طفل هندي في مرحلة رياض الأطفال (الحضانة) يدرك أنه كان يحمل الموت حرفياً على ظهره طوال طريقه إلى المدرسة. وبدلاً من أن تمتلئ حقيبته الملونة بالكتب والدفاتر وأقلام التلوين فقط، كانت تخبئ في عمقها زائراً قاتلاً لا يرحم، تحول ظهوره المفاجئ إلى لحظات رعب حقيقية تفجرت داخل فصل دراسي هادئ.

الحادثة التي شهدتها ولاية «مادهيا براديش» الهندية، تحولت إلى قضية رأي عام ومادة واسعة الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما حبست الأنفاس بفضل تفاصيلها المرعبة وشجاعة معلم واجه الموت وجهاً لوجه لإنقاذ تلاميذه.

بدأ اليوم الدراسي كالمعتاد بأصوات ضحكات الأطفال، حتى جلس بطل القصة الصغير في مقعده بطلب من معلمه لبدء الدرس. مد الطفل يده بكل براءة لفتح سحّاب حقيبته المدرسية لاستخراج كتبه، لكن حركة غريبة وغير مألوفة داخل الحقيبة جعلته يتوقف مذهولاً.

في أجزاء من الثانية، انسلّت من بين الدفاتر أفعى كوبرا سامة يبلغ طولها نحو 1.5 قدم (نصف متر تقريباً)، رافعة رأسها ومصدرة فحيحاً مرعباً:

صدمة الطفل: ألقى الطفل الحقيبة بعيداً عنه بكل ما أوتي من قوة، وهرع خارج الفصل هرباً من الموت المحقق.

الهروب الجماعي: سادت حالة من الفوضى العارمة والذعر بين بقية الأطفال الذين تعالت صرخاتهم، لينقلب الفصل الدراسي في لحظات إلى ساحة تدافع وهروب جماعي إلى فناء المدرسة الخارجي.

كيف واجه المعلم الكوبرا القاتلة؟

وسط هذا المشهد المرعب وحالة الهلع التي أصابت الصغار، كان هناك شخص واحد يدرك أن أي حركة خاطئة أو تسرع قد يكلف أحد الأطفال حياته. وقف معلم الفصل بشجاعة استثنائية مقرراً مواجهة الخطر بنفسه.

بخُطى ثابتة وحذر شديد يحبس الأنفاس، تقدم المعلم نحو الحقيبة الملقاة على الأرض، حيث كانت الأفعى السامة تتحصن بداخلها ومستعدة للدغ:

السيطرة على الأعصاب: تجنب المعلم إصدار أي صوت أو حركة سريعة قد تستفز الكوبرا وتدفعها للهجوم.

عزل الخطر: التقط الحقيبة ببطء شديد وبأطراف أصابعه، ثم تحرك بها بهدوء تام إلى الساحة الخارجية المفتوحة بعيداً عن مباني الفصول والطلاب.

الفخ البلاستيكي: بمجرد خروج الكوبرا من الحقيبة في الفناء، تعاون المعلم مع بقية زملائه بمحاصرتها بذكاء، وتمكنوا من إدخالها بحذر داخل حاوية بلاستيكية آمنة وإحكام إغلاقها، قبل أن يتم تسليمها لاحقاً لإطلاقها في غابة قريبة.

لكن السؤال الذي حير الجميع ونقلته وسائل الإعلام المحلية: كيف وصلت الكوبرا إلى حقيبة الطفل؟ ورجّح المعلمون وإدارة المدرسة أن الأفعى السامة تسللت إلى الحقيبة في الليلة السابقة أثناء وجودها في منزل الطفل، مستغلة بقاءها مفتوحة أو في مكان قريب من الأرض، ليحملها الطفل الصغير على ظهره طوال الطريق دون أن يشعر بوجود هذا الكائن الفتاك يتحرك خلف كتفيه مباشرة.

وانتهت مغامرة الرعب دون تسجيل أي إصابات بعد بطولة المعلم وسرعة بديهته، لكنها تركت درساً بليغاً لكل العائلات الهندية بضرورة تفقد وإغلاق حقائب أطفالهم بدقة قبل الخروج إلى المدارس.