يواصل تطبيق «واتساب» تطوير أدواته لتعزيز تجربة المستخدم، إذ بدأ اختبار ميزة جديدة تتيح تعيين تذكيرات للرسائل المهمة، بما يساعد على عدم نسيان المهمات أو المعلومات الواردة داخل المحادثات، خصوصاً في المحادثات النشطة والمزدحمة.

وبحسب موقع «WABetaInfo»، أصبحت الميزة متاحة في النسخة التجريبية لنظام «iOS»، إذ يمكن للمستخدم الضغط مطولاً على أي رسالة واختيار «ذكّرني»، ثم تحديد موعد التذكير بعد ساعتين أو 8 ساعات أو 24 ساعة، أو اختيار تاريخ ووقت مخصصين.

وعند تفعيل الميزة، تظهر أيقونة جرس صغيرة بجوار الرسالة لتأكيد ضبط التذكير، بينما يرسل التطبيق إشعاراً عند حلول الموعد المحدد يتضمن محتوى الرسالة واسم المحادثة، ما يتيح العودة إليها مباشرة دون الحاجة إلى البحث بين الرسائل.

وأكدت التقارير، أن التذكيرات تظل خاصة بالمستخدم ولا تظهر للطرف الآخر في المحادثة، كما يمكن إلغاؤها في أي وقت. ولا تزال الميزة قيد الاختبار، ومن المتوقع طرحها تدريجياً لجميع المستخدمين بعد انتهاء مرحلة التجارب والتأكد من جاهزيتها.