تشهد سماء المملكة، اليوم (الخميس)، اقترانًا لافتًا بين كوكب الزهرة ونجم قلب الأسد، في ظاهرة فلكية يمكن مشاهدتها بالعين المجردة، لمدة تصل إلى ساعتين بعد غروب الشمس.

وأوضح رئيس جمعية نور الفلك عيسى الغفيلي، أن الزهرة سيظهر كألمع جرم في الأفق الغربي، فيما يجاوره نجم قلب الأسد، وهو ألمع نجوم كوكبة الأسد. وبيّن، أن الاقتران هو تقارب ظاهري ناتج عن وقوعهما في الاتجاه نفسه بالنسبة للراصد على الأرض.

وأشار الغفيلي إلى أن نجم قلب الأسد يبعد نحو 79 سنة ضوئية عن الأرض، بينما يقع كوكب الزهرة داخل المجموعة الشمسية على مسافة تقارب 145 مليون كيلومتر، ورغم هذا التباعد الكبير يظهران متجاورين بسبب زاوية الرصد. وأضاف، أن أفضل وقت لمشاهدة الظاهرة يبدأ مباشرة بعد غروب الشمس، حيث يكون الجرمان منخفضين فوق الأفق الغربي، ويمكن رصدهما بسهولة بالعين المجردة.

وأكد، أن مثل هذه الاقترانات تُعد من الظواهر الفلكية الجميلة وسهلة الرصد، وتُسهم في تعريف الجمهور بمواقع النجوم والكواكب، وتعزيز الاهتمام برصد السماء ونشر الثقافة الفلكية.