اندلع حريق اليوم بالقرب من «كوستا برافا» شمال شرق إسبانيا، ما دفع السلطات إلى فرض الإغلاق على نحو 10 بلديات في هذه المنطقة من ساحل كاتالونيا.

وأفاد رئيس جهاز الإطفاء الكتالوني ديفيد بوريل بأن الحريق بدأ صباح اليوم بالقرب من بلدة لا بيسبال دي إمبوردا، بالقرب من جيرونا شمال شرق إقليم كتالونيا على بعد نحو 20 كيلومترًا من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وأسهمت الرياح في تأجيج النيران، ما أدى إلى تكوين سحابة كثيفة من الدخان.

وفي ظل تفاقم الأوضاع بسبب الرياح، طلب رئيس حكومة كاتالونيا الإقليمية سلفادور إيلا تدخل الجيش ووحدة الطوارئ العسكرية التابعة له لإخماد هذا الحريق، إضافة إلى حريق آخر أصغر حجمًا اندلع شمالًا.

وشهدت إسبانيا الواقعة على خط المواجهة لتغير المناخ «أسوأ حرائق في تاريخها الحديث» الصيف الماضي.