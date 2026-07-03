في اكتشاف تاريخي استثنائي، أعلن الأرشيف الوطني البريطاني العثور على نسخة نادرة من إعلان الاستقلال الأمريكي تعود إلى عام 1776، وهي النسخة الوحيدة المعروفة من هذا النوع خارج الولايات المتحدة، بعدما ظلت مخفية بين وثائق بحرية لأكثر من 250 عامًا.

وجاء الاكتشاف خلال أعمال فهرسة لوثائق تعود إلى قادة في البحرية الملكية البريطانية شاركوا في حرب الاستقلال الأمريكية، حيث عثر متطوع بالصدفة على الوثيقة التي تعد واحدة من أندر النسخ الباقية من إعلان الاستقلال.

اكتشاف بالصدفة

وقال المتطوع مايكل سكور إنه شعر بـ«الفراشات في معدته» بمجرد فتح الوثيقة وإدراك طبيعتها التاريخية.

وأضاف أنه استدعى مسؤوليه على الفور قائلًا: «أعتقد أن عليكم إلقاء نظرة على هذا»، بعدما أدرك أنه أمام وثيقة استثنائية.

واحدة من 11 نسخة فقط

وأوضح الأرشيف الوطني أن الوثيقة تُعد واحدة من 11 نسخة فقط طُبعت في مدينة إكستر بولاية نيوهامبشير الأمريكية بين 16 و19 يوليو 1776، بهدف نشر خبر إعلان استقلال المستعمرات الأمريكية بسرعة قبل أن تقع في أيدي القوات البريطانية.

ويؤكد الباحثون أنها من أندر النسخ المعروفة لإعلان الاستقلال، إذ لم تكن معدة للحفظ، وإنما للتوزيع السريع بين المستعمرات.

كيف وصلت إلى بريطانيا؟

وتشير الوثائق إلى أن البحرية الملكية البريطانية استولت على السفينة الأمريكية «دالتون» قبالة السواحل البرتغالية عشية عيد الميلاد عام 1776، بعد مطاردة استمرت سبع ساعات.

وكانت السفينة تحمل مجموعة من الوثائق المهمة، بينها إعلان الاستقلال، إضافة إلى تعليمات صادرة عن الكونغرس القاري الأمريكي ووثائق عسكرية أخرى.

ونُقلت الأوراق لاحقًا إلى مدينة بليموث ثم إلى وايتهول في لندن، قبل أن تُحفظ داخل أرشيف الدولة.

ولم يُدرك أحد أهميتها آنذاك، إذ سجلها أحد الضباط البريطانيين ببساطة تحت وصف «ورقة أخرى»، لتظل منسية لقرون.

النسخة الوحيدة المصادرة خلال الحرب

وقال الباحث في الأرشيف الوطني البريطاني الدكتور جراهام مور، إن هذه الوثيقة تُعد النسخة الوحيدة المعروفة من إعلان الاستقلال التي استولت عليها القوات البريطانية خلال العمليات العسكرية.

وأضاف أن الاكتشاف يمثل «واحدة من أندر صور إعلان الاستقلال التي نعرفها».

ترميم وعرض للجمهور

وخضعت الوثيقة لأعمال ترميم دقيقة شملت تثبيت الورق وإصلاح تمزق بسيط، لضمان الحفاظ عليها وإتاحتها للباحثين والزوار.

ومن المقرر عرضها ضمن معرض «الثورة 250: قصة استقلال أمريكا 1763-1783» المقام في الأرشيف الوطني البريطاني.

ويحتفظ الأرشيف بالفعل بثلاث نسخ أصلية من النسخة الرسمية التي طبعها جون دنلاب في فيلادلفيا يوم 4 يوليو 1776، والتي يُعتقد أنه طُبع منها نحو 200 نسخة، لم يبق منها حتى اليوم سوى 26 نسخة معروفة.