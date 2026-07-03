في مفاجأة مدوية صدمت الوسط الرياضي وجماهير الساحرة المستديرة، تحولت الحياة الشخصية لواحد من أكثر اللاعبين تتويجاً بالبطولات في تاريخ النادي الأهلي المصري، لويس الكرة المصرية حسام عاشور، إلى ساحة للمعارك القانونية، بعدما تقدم ببلاغ رسمي يتهم فيه طليقته بطرده وحرمانه من أثمن ما يملك.. تاريخه الكروي!

أقاويل الشارع الرياضي اشتعلت فور تسريب تفاصيل البلاغ، وسط ذهول عشاق «المسمار» الذين لم يتوقعوا يوماً أن تنتهي رحلة زواجه بهذا السيناريو الصادم.

طردته من الفيلا.. واستولت على الجوائز

وفقاً للتحقيقات الرسمية، تفجرت الأزمة عندما توجه نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق إلى فيلته الفاخرة الواقعة في مدينة 6 أكتوبر، ليجد نفسه ممنوعاً تماماً من عبور البوابة بقرار صارم من طليقته سارة عبد الله، التي أعلنت انفصالها عنه رسمياً في وقت سابق.

عاشور لم يقف عند حد منعه من دخول السكن، بل فجر في بلاغه مفاجأة مرعبة، مؤكداً أن طليقته لم تكتفِ بطرده فحسب، بل استولت على كافة متعلقاته الشخصية وساعاته، وعلى رأسها الميداليات الذهب والكؤوس التاريخية التي حصدها عرقاً وجهداً طوال مشواره الأسطوري بالقميص الأحمر وفي صفوف الفراعنة.

وأمام هذا الموقف الحرج، لم يجد قائد القلعة الحمراء السابق مفراً من اللجوء إلى القانون لحماية تاريخه وذكرياته المنهوبة، حيث تحرر محضر رسمي بالواقعة على الفور، وتم إخطار النيابة العامة التي باشرت تحقيقاتها الموسعة.

وصدرت توجيهات أمنية عاجلة من رجال المباحث لإجراء التحريات اللصيقة حول الواقعة لفك طلاسم النزاع، في الوقت الذي جرى فيه استدعاء «المشكو في حقها» رسمياً للمثول أمام جهات التحقيق وسماع أقوالها حول الاتهامات المنسوبة إليها بالاستيلاء الممنهج على كؤوس وميداليات البطل التاريخي للأهلي المصري.