توفي مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة اللواء محمد الشربيني، متأثراً بالإصابات البالغة التي تعرض لها أثناء إشرافه الميداني على عمليات إخماد الحريق الهائل الذي اندلع داخل مخزن أخشاب بمنطقة منشأة ناصر، في حادثة أسفرت عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين من رجال الحماية المدنية والمدنيين.

وكان اللواء الشربيني قد أصيب بحالة اختناق وكدمات وإصابات خطيرة خلال مشاركته المباشرة في إدارة عمليات الإطفاء والإنقاذ، بعدما انهارت أجزاء من العقار المشتعل أثناء تعامل قوات الحماية المدنية مع النيران، ليتم نقله إلى المستشفى في حالة حرجة قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصابته.

وشهدت منطقة منشأة ناصر، أمس الثلاثاء، واحداً من أكبر الحرائق التي شهدتها القاهرة خلال الفترة الأخيرة، بعدما اندلعت النيران داخل مخزن أخشاب بعقار في شارع عبدالتواب، وسرعان ما امتدت ألسنة اللهب بسبب طبيعة المواد القابلة للاشتعال، ما أدى إلى انهيار العقار بالكامل أثناء عمليات الإطفاء.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد كبير من سيارات الإطفاء وخزانات المياه والسلالم الهيدروليكية، كما فرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً حول موقع الحريق، وتم فصل المرافق وإخلاء العقارات المجاورة حفاظاً على سلامة السكان، بينما استمرت جهود الإخماد لساعات متواصلة حتى تمت السيطرة الكاملة على النيران.

وأسفر الحريق عن استشهاد ضابط وفرد أمن من قوات الحماية المدنية، إضافة إلى سقوط نحو 18 مصاباً نُقِلوا إلى المستشفيات.

كما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وكلفت المعمل الجنائي بمعاينة موقع الحريق لتحديد أسباب اندلاع النيران وملابسات انهيار العقار.

وأثارت وفاة اللواء محمد الشربيني حالة من الحزن داخل الأوساط الأمنية، باعتباره أحد القيادات التي عُرفت بحضورها الميداني الدائم في مواقع الحوادث والحرائق الكبرى، إذ ظل حتى اللحظات الأخيرة يؤدي واجبه في حماية الأرواح والممتلكات، ليُسجل اسمه ضمن رجال الواجب الذين دفعوا حياتهم ثمناً لأداء رسالتهم في خدمة الوطن.