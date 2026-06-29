ألقت السلطات في الإكوادور القبض على رجل بريطاني يواجه اتهامات بقتل امرأة كولومبية، بعدما عُثر على جثمانها داخل حقيبة سفر في شقة بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، وفقاً لما أعلنته السلطات المحلية.

وبحسب صحيفة الغارديان، قالت النيابة العامة الكولومبية إن المشتبه به، ماثيو آشلي فوستر-سميث (46 عاماً)، المنحدر من مدينة بورنموث البريطانية، متهم بالتسبب في وفاة ناتاليا فيالبا (36 عاماً) داخل شقة في حي تشيكو الراقي في بوغوتا يوم 18 يونيو، قبل أن يضع جثمانها داخل حقيبة سفر في محاولة لإخفاء الجريمة ثم يفر من المكان.

وبحسب بيان للنيابة، فإن التحقيقات تشير إلى أن المتهم اعتدى على الضحية بالضرب حتى فارقت الحياة، فيما أصدرت السلطات الكولومبية مذكرة توقيف بحقه، إلى جانب تعميم «النشرة الحمراء» عبر منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتتبعه دولياً.

وأُلقي القبض على فوستر-سميث في مطار كيتو الدولي، عاصمة الإكوادور، بعد عملية مشتركة شاركت فيها السلطات البريطانية، من بينها شرطة مقاطعة دورسيت، التي ساعدت في تحديد مكان وجوده، بحسب ما أكده عمدة بوغوتا كارلوس فرناندو غالان.

وقال غالان إن «هذه القضية المؤلمة لن تمر دون عقاب»، مشيداً بالتعاون الأمني الدولي الذي أسفر عن توقيف المشتبه به.

وقبل اعتقاله، أجرى فوستر-سميث اتصالاً هاتفياً مع صحيفة «ذا صن» البريطانية، نفى خلاله أي علاقة له بالجريمة، مدعياً أنه كان يشاهد مباراة منتخب إنجلترا أمام كرواتيا في كأس العالم داخل حانة أيرلندية وقت وقوع الحادثة.

وقال للصحيفة: «كنت أشاهد المباراة على شاشة كبيرة، وبعد انتهائها ذهبت إلى مركز تجاري، وتجولت قليلاً، واشتريت مثلجات، ثم عدت لمتابعة بقية المباريات».

إلا أن المباراة التي أشار إليها أُقيمت في 17 يونيو بمدينة دالاس الأمريكية، أي قبل يوم من التاريخ الذي تقول السلطات إن الجريمة وقعت فيه.

وذكرت صحيفة «ذا صن» أن المشتبه به أجرى اتصالاً ثانياً معها قبل توقيفه، فيما أفاد مصدر للصحيفة بأن السلطات تمكنت من تحديد موقعه من خلال تلك المكالمات الهاتفية.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها تقدم الدعم القنصلي لمواطن بريطاني محتجز في الإكوادور، مشيرة إلى أنها على تواصل مع السلطات المحلية بشأن القضية.

ولا تزال التحقيقات مستمرة، فيما ينتظر أن تواجه السلطات الإكوادورية طلباً لتسليم المشتبه به إلى كولومبيا لمثوله أمام القضاء.