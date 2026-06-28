قصة لاعب في المونديال فقد زوجته وطفليه بفنزويلا

لم يكن لوكاس تريخو يستعد لمباراة جديدة فحسب، بل كان يتهيأ ليومٍ اعتقد أنه سيكون اعتياديًا في رحلته الكروية.

دقائق قليلة كانت كافية لأن يتحول الملعب إلى آخر ما يشغل تفكيره، بعدما دوّى الزلزال في فنزويلا، وسقط المبنى الذي كانت تقيم فيه زوجته وطفلاه، لتبدأ واحدة من أكثر القصص الإنسانية تأثيرًا في كأس العالم 2026.

بداية لا تشبه المباريات

بينما كان اللاعب الأرجنتيني في العاصمة الفنزويلية كاراكاس يستعد لخوض التزام رياضي، كانت عائلته تقضي وقتها في مدينة بلايا غراندي. لم يكن أحد يتوقع أن الزلزالين العنيفين اللذين ضربا البلاد سيحوّلان الساعات التالية إلى سباق مؤلم مع الزمن، بعد انهيار المبنى السكني وانقطاع الاتصال الكامل بزوجته يانينا مارانيلا وطفليه آرون وأينوا.

صراع مع الزمن

لم ينتظر تريخو طويلًا. ترك كل شيء وبدأ رحلة البحث بنفسه، متنقلًا بين فرق الإنقاذ ومراكز الطوارئ، متمسكًا بخيط رفيع من الأمل. ومع مرور الساعات، كانت الأخبار تتضارب، بينما بقيت عائلته في عداد المفقودين، وسط آمال بأن يكونوا من الناجين المحاصرين تحت الأنقاض.

نداء هزّ مواقع التواصل

حين ضاقت به السُّبل، لجأ إلى حسابه عبر (إنستغرام)، ناشد الجميع مساعدته في العثور على أسرته، وكتب كلمات اختلط فيها الرجاء بالخوف، مؤكدًا أنه لا يزال يؤمن بإمكانية نجاتهم. انتشرت رسالته سريعًا، وتحولت إلى قضية إنسانية تابعها الآلاف داخل الأرجنتين وفنزويلا، فيما انهالت رسائل الدعم والدعاء من لاعبين وجماهير وأندية من مختلف أنحاء العالم.

النهاية التي لم يتمنَها أحد

بعد 74 ساعة من عمليات البحث المتواصلة، انتهى الانتظار بالطريقة الأكثر قسوة. فقد أعلنت فرق الإنقاذ انتشال جثامين زوجته وطفليه من تحت أنقاض المبنى، لتنطفئ آخر شمعة أمل ظل اللاعب متمسكًا بها طوال ثلاثة أيام.

تضامن تجاوز الملاعب

سرعان ما تحولت المأساة إلى قضية إنسانية في الوسط الرياضي. وأصدرت الأندية التي دافع تريخو عن ألوانها بيانات نعي وتعزية، فيما شارك لاعبون ومتطوعون في عمليات البحث، مؤكدين أن الجميع كان يأمل في نهاية مختلفة لهذه القصة.

كما سافر والد اللاعب وشقيقه إلى فنزويلا فور وقوع الكارثة، لمساندته خلال أصعب لحظات حياته، في مشهد جسّد حجم المأساة التي تجاوزت حدود الرياضة.

صورة أصبحت ذكرى

قبل إعلان الوفاة بساعات، نشر تريخو صورة تجمعه بزوجته وطفليه، وكأنها رسالة أخيرة يتمسك بها في مواجهة الخوف. وبعد انتهاء عمليات البحث، تحولت الصورة إلى رمز للحزن، وأعاد آلاف المتابعين تداولها مرفقة بكلمات التعزية والدعاء.

وزاد من وقع الفاجعة تداول رسالة قديمة كانت زوجته قد كتبتها في عيد ميلاده، تحدثت فيها عن امتنانها لوجوده إلى جانب الأسرة، مؤكدة أنه السند الذي يمنحهم القوة لمواصلة أحلامهم. كلمات كُتبت في لحظة حب، لكنها عادت لتُقرأ هذه المرة بعيون يغلبها الحزن.

الزلزال الذي غيّر كل شيء

لم تكن مأساة لوكاس تريخو سوى واحدة من القصص التي خلفها الزلزال المدمر، والذي تسبب في انهيار مبانٍ سكنية واسعة وأوقع آلاف الضحايا والمصابين والمفقودين. وبينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن ناجين، بقيت قصة اللاعب الأرجنتيني شاهدًا على أن الكوارث الطبيعية لا تفرّق بين رياضي أو مدني، وأن أكثر المباريات قسوة قد تكون تلك التي يخوضها الإنسان خارج الملاعب، حيث لا يكفي الإصرار وحده لتغيير النهاية.

