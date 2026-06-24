رغم احتوائه على نسبة مرتفعة من الدهون مقارنة بمعظم الفواكه، يواصل الأفوكادو ترسيخ مكانته أحد أكثر الأطعمة ارتباطاً بالأنظمة الغذائية الصحية وإنقاص الوزن. ويرجع ذلك إلى احتوائه على الدهون الأحادية غير المشبعة، إلى جانب الألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز الشعور بالشبع لفترات أطول.

ويؤكد مختصون في التغذية أن إدراج الأفوكادو ضمن نظام غذائي متوازن قد يساهم في تقليل الرغبة بتناول الوجبات الخفيفة بين الوجبات الرئيسية، ما يساعد بشكل غير مباشر على خفض إجمالي السعرات الحرارية المستهلكة خلال اليوم.

كما يتميز الأفوكادو بغناه بالعناصر الغذائية المهمة مثل البوتاسيوم وفيتامينات B وE، ما يجعله خياراً غذائياً يوفر قيمة غذائية مرتفعة مقارنة بالعديد من الأطعمة المصنعة.

ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أن الأفوكادو ليس غذاءً سحرياً لإنقاص الوزن، إذ يحتوي على سعرات حرارية أعلى من كثير من الفواكه الأخرى. لذلك يبقى الاعتدال في الكمية عاملاً أساسياً للاستفادة من فوائده دون تجاوز الاحتياج اليومي من السعرات.