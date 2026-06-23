في زمن تتسارع فيه معايير الجمال، تثبت النجمات العربيات أن العمر بعد الأربعين ليس عائقاً أمام الإطلالة الشابة، بل يعد مرحلة جديدة يمكن أن تزدهر فيها الملامح بروح أكثر نضجاً وجاذبية؛ فالكثير من النجمات يظهرن بإطلالات تخطف الأنظار، حتى يكاد الجمهور ينسى أعمارهن الحقيقية.

وتشير مصادر من عالم الجمال إلى أن سر هذا الحضور المتجدد لا يرتبط بمستحضرات العناية وحدها، بل بنمط حياة متكامل يجمع بين التغذية الصحية، النوم المنتظم، ممارسة الرياضة، والاهتمام بالصحة النفسية. كما تلعب التقنيات الحديثة دوراً بارزاً في الحفاظ على نضارة البشرة، بدءاً من العلاجات غير الجراحية وصولاً إلى الروتين اليومي الدقيق الذي تلتزم به النجمات.

أصالة

تطورات الطب التجميلي

وأكّدت خبيرات التجميل أن الجمال بعد الأربعين ليس امتيازاً، بل نتيجة وعي متزايد بأهمية العناية الذاتية؛ فالنجمات اللواتي تجاوزن هذه المرحلة يقدمن نموذجاً ملهمًا للنساء، إذ يجمعن بين الخبرة الحياتية والثقة بالنفس، ما ينعكس على حضورهن، اختياراتهن، وحتى طريقة تفاعلهن مع الجمهور. ويرى مختصون أن التوازن العاطفي وتقليل التوتر يسهمان بشكل مباشر في الحفاظ على مظهر شبابي وتأخير علامات التقدم في العمر.

كما أسهمت التطورات في الطب التجميلي في تغيير مفهوم الشيخوخة التقليدي، إذ أصبحت الخيارات المتاحة أكثر أماناً وفاعلية. وتعتمد العديد من النجمات على تقنيات غير جراحية تحفّز إنتاج الكولاجين وتعيد للبشرة حيويتها بشكل طبيعي، مع التأكيد على أن هذه الإجراءات لا تحقق نتائج طويلة ما لم تُدعَم بأسلوب حياة صحي ومتوازن.

نسرين طافش

أهمية الترطيب وشرب الماء

ويُجمع خبراء العناية بالبشرة على أن الترطيب المستمر يعد من أهم أسرار الحفاظ على شباب الملامح، إذ يعزز مرونة الجلد ويقلل ظهور الخطوط الدقيقة. كما يوصى باستخدام الزيوت الطبيعية والمرطبات المناسبة لحماية البشرة من الجفاف ومنحها مظهراً مشرقاً.

ولا يقل شرب الماء أهمية عن العناية الخارجية، فهو عنصر أساسي في دعم وظائف الجسم وتحسين إشراقة البشرة. كما أن تنظيف البشرة بانتظام، خاصة قبل النوم، يساعد على إزالة الشوائب وآثار المكياج التي قد تسرّع ظهور علامات الشيخوخة.

نانسي عجرم

الرياضة والنوم دورهما كبير

وتشير الدراسات إلى أن الابتعاد عن التدخين ينعكس مباشرة على صحة البشرة، بينما يعد استخدام واقي الشمس يومياً خطوة لا غنى عنها لحماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية المسببة للتصبغات والتجاعيد المبكرة. كما تحتل الرياضة مكانة مهمة ضمن أسرار الجمال بعد الأربعين، إذ تسهم في تنشيط الدورة الدموية وتعزيز إنتاج الكولاجين، ما يمنح البشرة مظهراً أكثر حيوية.

ويؤكد المختصون أن النوم العميق يلعب دوراً محورياً في تجديد الخلايا وإصلاحها، وهو ما يظهر بوضوح على نضارة الوجه.

وعلى صعيد التغذية، يشدد الخبراء على أهمية النظام الغذائي المتوازن الغني بالخضروات والفواكه ومضادات الأكسدة، مع تقليل السكريات والأطعمة المصنعة التي تسرّع من ظهور علامات التقدم في العمر. كما يساعد التقشير المعتدل والمنتظم على التخلص من الخلايا الميتة وتحفيز تجدد البشرة، خاصة عند دمجه مع الترطيب والعناية اليومية.