ضرب زلزال بلغت قوته 5.4 درجة على مقياس ريختر، اليوم، الشطر الشمالي من باكستان، بما في ذلك العاصمة إسلام أباد وأجزاء من إقليمي البنجاب وخيبر بختونخوا، دون تسجيل خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وفقاً للسلطات المحلية.

وأوضحت دائرة الأرصاد والمسح الجيولوجي الباكستانية في بيان أن مركز الزلزال وقع في منطقة هندو كوش على عمق 215 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

ويُعد إقليم هندو كوش من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في المنطقة؛ نظراً لوقوعه بالقرب من نقطة التقاء الصفيحتين التكتونيتين الهندية والأوراسية، إذ تؤدي حركة الصفيحة الهندية شمالاً تحت الصفيحة الأوراسية إلى حدوث هزات أرضية متكررة تتفاوت شدتها وتأثيرها بحسب عمق الزلزال.