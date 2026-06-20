تحولت رحلة علاج إلى مأساة إنسانية مؤلمة بمحافظة المنوفية، بعدما أسفرت حادثة انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الإقليمي بمركز أشمون عن وفاة سيدة وإصابة 9 أخريات بإصابات متفرقة، أثناء توجههن لإجراء عمليات جراحية بالعين، وسط تحرك عاجل من الأجهزة الأمنية وفرق الإسعاف لنقل المصابات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وشهد الطريق الإقليمي بنطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية حادثة مروعة إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقل مجموعة من السيدات، ما أسفر عن مصرع سيدة وإصابة 9 أخريات بإصابات متنوعة تراوحت بين الكدمات والسحجات والكسور.

وتراوحت أعمار المصابات بين 30 و70 عامًا وهن: حنان عبد الرسول (54 سنة)، اشتباه كسر بالكتف الأيسر، سامية محمد محروس (58 سنة) جرح قطعي بفروة الرأس، شادية بدوي (55 سنة) اشتباه كسر بالساق اليمنى، سماسم محمد بدوي (70 سنة) كدمات متفرقة، آية محمد (30 سنة) جروح وكدمات متفرقة، شادية عبد العزيز (44 سنة) اشتباه كسر بالذراع الأيمن، وشقيقتها آمال (60 سنة) جرح قطعي بفروة الرأس، علا فاروق عبد العاطي (35 سنة) كدمات وجروح.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية إخطارًا يفيد بوقوع الحادثة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع المصابات ونقلهن إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية أن السيدات ينتمين إلى قريتي «شما وساقية المنقدي» التابعتين لمركز أشمون، وأنهن كن في طريقهن لإجراء عمليات جراحية بالعين قبل وقوع الحادثة.

كما تم نقل جثمان السيدة المتوفاة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، بينما تخضع المصابات للمتابعة الطبية للاطمئنان على حالتهن الصحية.

وحررت الجهات المختصة محضرًا بالواقعة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادثة وكشف ملابساتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.