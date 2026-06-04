أقرأ هذه الجملة بصوت عالٍ:

«في ظل التطورات المتلاحقة التي يشهدها عالمنا اليوم، لم تعد التقنية الحديثة مجرد أداة وركيزةً أساسية لا غنى عنها في مسيرة التنمية الشاملة. والسؤال الآن ليس عن التقنية بل إلى أين تصل التنمية؟».

هل كتبتَ جملة مشابهة يوماً؟ هل أرسلتَها؟ هل نشرتَها؟

لم تكتبها أنت، كتبتها الآلة، وأنت أضفت اسمك لا صوتك !

المشكلة لن تكون من أداءة الذكاء الاصطناعي، بل الثقة العمياء به، وحتما ستضعك في حرج، فقد وضعت البعض وسط فضيحة !

الذكاء الاصطناعي لا يعرف أنه يكذب ويقدم المعلومة الأقرب له مهما كانت بعيدة عن بحثك، لكنه لا يشعر، لا يتألم، لا يضحك، لا يحمل ذاكرة مكان أو رائحة لحظة أو ثقل تجربة.

يجمع كلمات، ينمقها بذكاء، لكنها تخرج باردة.

كلمة «delve» وما يقابلها في العربية من «تعمّق في» و«استكشف» و«تناول بالدراسة»، تظهر في نصوص الذكاء الاصطناعي 48 مرة أكثر مما تظهر في الكتابة البشرية الطبيعية! ￼

باحثو Max Planck وجدوا شيئاً مقلقاً: البشر أنفسهم باتوا يستخدمون لغة الذكاء الاصطناعي، حتى حين لا يستخدمونه! الآلة تعلّمت منّا، والآن نحن نتعلم منها. حلقة مغلقة تُفقدنا تنوّعنا اللغوي تدريجياً. ￼

• أسلوب النماذج الذي لا تخطئه!

حين تقرأ نصاً كتبه الذكاء الاصطناعي بالعربية، لا تحتاج قائمة لتعرفه.

تشعر به. عبر جمل متوازنة بشكل مثالي. فقرات متساوية الطول. انتقالات سلسة. ولا جملة واحدة تُفاجئك أو تُوقفك.

كل شيء في مكانه، وهذا بالضبط هو الخلل.

الكتابة البشرية الحقيقية فيها جملة قصيرة تأتي بعد طويلة. فكرة تقاطع ما سبقها. كلمة غير متوقعة. ذاكرة شخصية تقتحم النص فجأة.

الذكاء الاصطناعي لا يُفاجئك، لأنه لا يُفاجئ نفسه!

يبني على ما يعرفه. وعلى ما تم تدريبه عليه، أما الكاتب الحقيقي، كل مرة يكتب يظهر له ما لم يكن يعرفه أبدا.

* الخطأ الإملائي دليل البراءة الإنسانية!

مفارقة لم يتخيّلها أحد قبل سنوات:

الخطأ الإملائي أصبح ميزة، وحين ترى «الاصطناعي» بإلغاء- أو جملة منقوصة لم يُكملها صاحبها، أو فاصلة في غير موضعها، تشعر فوراً: هذا كتبه إنسان!

الذكاء الاصطناعي لا يُخطئ إملائياً. لا ينسى علامة ترقيم. لا يكتب جملة ناقصة بشكل مثير للريبة!

وهنا يمكن لنا النظر إلى تحوّل غريب في تاريخ اللغة، الكمال اللغوي بات مشبوهاً. والخطأ البسيط بات علامة أصالة.

المعلم الذي كان يصحح الأخطاء بالقلم الأحمر، لم يتخيّل يوماً أن تلك الأخطاء ستصبح شهادة حضور إنساني!

والأعمق: حين يُخطئ الكاتب، يعني أن عقله كان في مكان آخر. كان يفكر في الفكرة، لا في الحرف. وهذا بالضبط ما يفعله الإنسان حين يكتب بصدق.

الآلة لا تفكر في الفكرة، تفكر في الحرف دائماً، ولذلك لا تُخطئ، ولذلك لا تُبدع حقاً!

* تتشابه النصوص !

نماذج الذكاء الاصطناعي تعلّمت من نفس المصادر، المقالات الأكاديمية والتقارير الرسمية والنصوص الإعلامية الجاهزة.

فتخرج النتيجة واحدة: لغة رسمية نظيفة وباردة، ولا تُخطئ نحوياً، لكنها لا تُحرّك شيئاً.

وهذا هو الفخ الحقيقي. ليس الخطأ، بل الصواب الفارغ البارد!

تذكر دائما أن الذكاء الاصطناعي أداة لا قلم. استخدمه للبحث والتنظيم والتدقيق، لكن أكتب أنت الجملة الأولى والأخيرة.

احذف مقدمته كلياً، أبدأ بجملتك أنت. استبدل كل صفة فضفاضة بتفصيل حقيقي. أضف مثالاً من حياتك، وشخصن الموضوع، منقصة صاحبك، أو موقفا عشته، حدثا مهما أو عابرا مررت به، فالذكاء الاصطناعي لا يملكها.

أقرأ النص بصوت عالٍ، كل جملة تتلعثم فيها هي جملة الآلة. أعد كتابتها.

أما الختامة فهي لك وحدك، لا تترك الذكاء يُغلق نصك. الخاتمة هي بصمتك.

في النهاية الذكاء لا يسرق صوتك واسمك، لكنك أنت تُعيره له!

فاللغة التي تكتبها هي ذاكرتك وتجربتك وطريقتك في رؤية العالم. لا نموذج يملكها، مهما تطوّر.

ببساطة استخدمه. لكن لا تبيع صوتك للأداءة.

إلى اللقاء،،

ناصر الصرامي

* صحفي سعودي — يكتب في مساحة تلتقي فيها التقنية بالإنسان،،

