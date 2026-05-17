أنهت محكمة تركية سنوات من تهرب امرأة شابة من تنفيذ أحكام قضائية بالسجن تتجاوز الـ 65 عامًا، عبر استغلال "ثغرة قانونية" تمنح الأمهات حق تأجيل العقوبة، حيث دأبت المتهمة على الإنجاب المتكرر حتى باتت أمًا لـ 8 أطفال.

وفي التفاصيل، أودعت السلطات التركية المدعوة "سنية" (31 عامًا) السجن، إثر ضبطها متلبسة في عملية سرقة جديدة نفذتها بمشاركة ابنها الأكبر البالغ من العمر 13 عامًا. وقضت المحكمة بحبسها أربع سنوات مع النفاذ الفوري، بتهمة السرقة وانتهاك حرمة منزل، مستبعدةً استفادتها من بند تأجيل العقوبة رغم وضعها الحالي كأم لرضيع لم يتجاوز ستة أشهر.

وتعد "سنية" واحدة من أشهر الوجوه في الصحافة المحلية التركية بسبب سجلها الجنائي الحافل؛ إذ يضم ملفها نحو 60 قيدًا أمنيًا منفصلًا بتهم السطو على المنازل. وظلت المتهمة طوال السنوات الماضية تفلت من خلف القضبان عبر الحمل المتتالي، مستغلةً النصوص القانونية الرامية لحماية الأطفال حديثي الولادة.

ولم يقف الحكم القضائي عند إنهاء حصانة المتهمة فحسب، بل امتد لفتح ملف التشريعات؛ حيث رفع قاضي المحكمة مقترحًا رسميًا إلى المديرية العامة للتشريع بوزارة العدل التركية، يطالب فيه بتعديل القانون الحالي. ويتضمن المقترح تقييد حق تأجيل تنفيذ العقوبات للأمهات بحد أقصى من الولادات، منعًا لاستغلاله كوسيلة للتهرب من العدالة والإفلات من العقاب.