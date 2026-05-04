اعترف رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عبر شهادة أمام محكمة فيدرالية في ولاية كاليفورنيا أن شركته الناشئة xAI استخدمت نماذج طوّرتها OpenAI لتحسين نماذجها الخاصة المُستخدمة في روبوت Grok.

وتركّز النقاش حول تقنية تُعرف باسم (تقطير النماذج)؛ وهي أسلوب شائع يعتمد على استخدام نموذج ذكاء اصطناعي كبير بوصفه «مُعلّماً» لنقل المعرفة إلى نموذج أصغر. وتُستخدم هذه التقنية داخل الشركات بنحو مشروع لتطوير نسخ أكثر كفاءة وأقل تكلفة، لكنها تُستغل أحياناً لمحاكاة أداء نماذج منافسة.

وخلال الاستجواب، أوضح ماسك أن تقطير النماذج يعني ببساطة استخدام نموذج لتدريب آخر. وعند سؤاله عن استخدام xAI تقنيات OpenAI مباشرةً، تجنّب الرد بإجابة حاسمة، مشيراً إلى أن «كافة شركات الذكاء الاصطناعي تفعل ذلك».

وأضاف ماسك أن «استخدام نماذج أخرى للتحقق من أداء الأنظمة يُعد ممارسة معيارية في قطاع الذكاء الاصطناعي»، في إشارة إلى انتشار هذه الأساليب بين الشركات.

وتعود خلفية القضية إلى نزاع قانوني بين إيلون ماسك وشركة OpenAI حول مسارها منذ التأسيس؛ إذ يتهم ماسك الشركة بالتخلي عن هدفها الأصلي كمنظمة غير ربحية تُطوّر الذكاء الاصطناعي لخدمة البشرية، والتحول إلى كيان ربحي مدعوم باستثمارات ضخمة لتحقيق مكاسب تجارية.