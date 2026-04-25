ضرب إعصار قوي ولاية أوكلاهوما الأمريكية، متسببًا في أضرار مادية واسعة واستنفار فرق الطوارئ، خصوصًا في المناطق الريفية القريبة من قاعدة فانس الجوية.

وحذّرت هيئة الأرصاد الجوية من تحرك الإعصار عبر أجزاء من مدينة إنيد شمال الولاية، التي يقطنها نحو 50 ألف نسمة، مع توقعات باستمرار الطقس غير المستقر.

وأفاد المتحدث باسم شرطة إنيد بوجود تقارير أولية عن أشخاص يُحتمل أن يكونوا محاصرين داخل منازلهم، إلى جانب تسجيل أضرار كبيرة في عدد من المباني.

وأظهرت مقاطع متداولة عبر الإنترنت عمودًا هوائيًا سريع الحركة ألحق أضرارًا بمنازل عدة، وأسقط أعمدة كهرباء، وتسبب في إغلاق بعض الطرق.