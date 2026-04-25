ألقت الشرطة في مدينة دايجون بكوريا الجنوبية القبض على رجل يبلغ من العمر 40 عاماً، بعد اتهامه بإنشاء ونشر صورة مزيفة مولدة بالذكاء الاصطناعي لذئب هرب من حديقة حيوانات، ما أدى إلى تضليل السلطات وإعاقة جهود البحث عن الحيوان الذي أثار حالة من الذعر بين السكان.

وكان الذئب المدعو «نيكو»، وهو ذكر يبلغ من العمر عامين ويزن نحو 30-35 كيلوغراماً، قد هرب من حظيرته في حديقة O-World الترفيهية والحيوانات بمدينة دايجون في 8 أبريل، بعد أن حفر نفقاً تحت السياج.

وأطلقت السلطات عملية بحث واسعة النطاق استمرت 9 أيام، شاركت فيها الشرطة، رجال الإطفاء، الطائرات المسيرة، والكاميرات الحرارية، وأدت إلى إغلاق بعض المدارس احتياطياً.

وبعد ساعات قليلة من الهروب، انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صورة تظهر الذئب وهو يعبر تقاطع طرق قريباً من الحديقة، التي اعتمدت عليها السلطات المحلية، فنشرت إشعارات طارئة للسكان، ووسعت نطاق البحث ليشمل المنطقة المصورة، بل استخدمت الصورة في الإحاطات الإعلامية الرسمية.

إلا أن التحقيقات كشفت لاحقاً أن الصورة كانت مزيفة تماماً، مولدة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، حتى أعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بشرطة دايجون قبل يومين اعتقال الرجل المشتبه به، الذي اعترف خلال التحقيق بأنه صنع الصورة «بهدف المزاح فقط»، حيث يواجه اتهامات بعرقلة عمل السلطات العامة عن طريق الخداع.

وأدى انتشار الصورة المزيفة إلى انتقادات حادة للسلطات المحلية بسبب انخداعها السريع، وأضاع وقتاً ثميناً كان يمكن استغلاله في تعقب الذئب الحقيقي، ختى تمكنت السلطات في النهاية من إلقاء القبض على «نيكو» باستخدام طلقة مهدئة، دون إصابته بأذى.

وأكدت السلطات أنها تلقت أكثر من 100 بلاغ عن رؤية الذئب، بعضها كان مزيفاً أو مضللاً، ما يعكس التحدي المتزايد الذي تواجهه الشرطة في عصر الـAI.

وأثار هروب «نيكو» اهتماماً إعلامياً واسعاً داخل كوريا الجنوبية وخارجها، وألهم حتى عملات مشفرة meme، ودفع الرئيس الكوري إلى التعبير عن قلقه.